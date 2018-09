El ministre manté que preferiria que els presos estiguin en llibertat condicional però entén i respecta la decisió del jutge

13/09/2018

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha matisat que considera que Catalunya «és una nació sociològica, una nació cultural que té un sentiment d'identitat col·lectiva però que no és una nació política que és la base d'un estat». En una entrevista aquest dijous al matí a 'Onda Cero', Borrell ha afirmat que «en el món hi ha moltes més nacions que estats» i ha acusat els mitjans de «trucar» les seves declaracions. El ministre ha reiterat que personalment creu que els polítics a la presó haurien d'estar en llibertat condicional, cosa que, segons ell, «hauria ajudat molt a rebaixar la tensió política a Catalunya». Amb tot, ha recordat que el jutge instructor és «independent» i ha dit que respecta i entén que «no li semblessin suficients altres mesures cautelars perquè hi va haver cinc persones que es van fugar». De fet, Borrell considera que Puigdemont possiblement és «qui més va contribuir a la presó preventiva» dels polítics empresonats.