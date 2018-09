L'Estat nomenarà l'exconvergent Pere Macias com a coordinador el futur de Rodalies a Catalunya

El ministeri de Foment li oferirà el càrrec, de nova creació, per la seva experiència en el camp de les infraestructures, segons que avança La Vanguardia

Actualitzada 12/09/2018 a les 18:48

Pere Macias serà l'encarregat de coordinar amb Adif i Renfe els plans per la xarxa de Rodalies a Catalunya. Aquest encàrrec prové del ministeri de Foment i l'avança La Vanguardia en la seva edició digital. Macias va ser un destacat dirigent de Convergència i Unió en època de Jordi Pujol. Va ser diputat al Congrés i al Parlament català i posteriorment senador. Entre les seves responsabilitats públiques destaca la seva etapa com a conseller d'Obres Públiques.El nomenament de Macias per part del ministeri de Foment es produeix després que a principis d'any ja va protagonitzar un fitxatge que va resultar sorprenent per les seves vinculacions polítiques. Al gener el govern municipal d'Ada Colau el va contractar com a director tècnic del projecte de connexió entre els tramvies a la Diagonal de Barcelona.Pere Macias va abandonar la política activa l'any 2016, encara com a dirigent de Convergència. El seu nou càrrec la tasca que se li encomanarà des de Foment s'emmarca dins la nova política del govern socialista vers Catalunya. En el comunicat que ha fet públic el ministeri sobre la creació del càrrec s'assenyala que l'objectiu del mateix és, «haurà de fer que es prioritzin les inversions i es millori la qualitat i la integració model del servei de Rodalies». Segons el ministeri, s'ha constatat que, «la planificació de Renfe i Adif no s'ha actualitzat amb la profunditat i integració que ha tingut lloc a altres nuclis de Rodalies».