El PDeCAT es desvincula de CDC davant del jutge del cas 3% i defensa que és «un partit nou i independentista»

Actualitzada 12/09/2018 a les 13:54

El PDeCAT s'ha desvinculat de Convergència en la vista a l'Audiència Nacional pel cas 3%. El responsable de finances, Jordi Oliveras (designat com a representant legal) ha argumentat que és un partit «completament nou» i que, a diferència de Convergència, és «independentista i no sobiranista». Segons fonts presents a la declaració, ha desgranat la nova organització del partit, ha reconegut que hi ha un «llegat polític innegable» però ha defensat que el «nucli dur» està completament renovat. De fet, Oliveras ha especificat que en el Consell Nacional només repetia Marta Pascal (que ja no hi és) i que Elsa Artadi no és ni militant del PDeCAT. A més, ha relatat que els fets investigats s'estenen fins al 2015, un moment en què el PDeCAT no estava ni creat. El jutge José de la Mata investiga els dos partits com a persones jurídiques per tràfic d'influències, suborn i blanqueig de capitals. Aquest dimecres també declaraven com a investigats dos empresaris del grup madrileny Ortiz (Juan Antonio i Emilio Carpintero) que han reconegut haver fet donacions a les funcions però desconeixent que tenien vinculacions amb Convergència. Segons han dit, ho van fer com a «estratègia comercial» per obrir mercat a Catalunya i donar-se a conèixer.