Convergència i PDeCAT declaren per primer cop com a investigats a l'Audiència Nacional pel cas 3%

Els partits designen com a representants legals el president de Convergència, Vicenç Mauri, i el responsable de finances del PDeCAT, Jordi Oliveras

CDC no tenia un «sistema de control intern»

L'activitat continua amb el PDeCAT, segons el jutge

Ja han declarat 23 investigats

Els responsables legals de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i del PDeCAT declaren aquest dilluns per primer cop com a investigats a l'Audiència Nacional pel cas 3%. La vista serveix perquè els dos partits, investigats com a persones jurídiques, designin qui serà la persona que representarà cadascun dels partits. El jutge José de la Mata i la Fiscalia els interrogaran per primer cop. Per part de CDC, el representant legal designat és el president del partit, Vicenç Mauri, acompanyat pel lletrat Xavier Melero. En el cas del PDeCAT, el representant és el responsable de finances, Jordi Oliveras, assistit per l'advocat Daniel Pérez-Esqué. Oliveras només respondrà les preguntes del seu advocat. El jutge investiga Convergència i PDeCAT (com a continuador del primer) pels delictes de tràfic d'influències, suborn i blanqueig de capitals. Aquest dimecres també declaren altres investigats, entre ells els germans Carpintero del Grup Ortiz per l'adjudicació suposadament irregular de l'ampliació d'una escola a Sabadell.El passat 27 de juliol, el jutge que investiga la causa del 3% va decidir ampliar a CDC i PDeCAT la investigació i els demanava que designessin representant legal ja que estaven investigats com a persona jurídica (la mateixa fórmula que el PP en el cas Gürtel).En la interlocutòria, el jutge argumentava que en aquesta causa s'investiguen alts càrrecs del partit que, segons atribueix el jutge, d'acord amb d'altres càrrecs públics i funcionaris d'administracions i institucions públiques catalans van posar en marxa una estructura per finançar il·legalment el partit. La investigació vol esclarir si, a través de donacions a les fundacions de Convergència (Catdem i Fòrum Barcelona), van alterar concursos públics per «dirigir» les adjudicacions cap a les empreses que feien les donacions.Segons el que s'investiga fins al moment, l'Audiència Nacional considera que les licitacions compromeses en aquesta causa pugen a més de 218 MEUR, adjudicades definitivament per 175 MEUR. De la Mata creu que les «donacions irregulars» lligades a aquestes adjudicacions pugen al milió d'euros.El jutge considera en la interlocutòria que CDC no disposava d'un «sistema o un simple protocol intern» que garantís la intervenció i comptabilització de tots els seus actes i documents i, per tant, de les obligacions de caire econòmic. «Així es reflecteix en les auditories internes del partit i apareix com un incompliment al Tribunal de Comptes», ha afirmat.De la Mata assegura que els directius i responsables del partit «tenien coneixement» de les «irregularitats» sobre el finançament que s'investiga i, per tant, conclou que la formació «no tenia normativa de control intern i coneixia, com a mínim a través dels informes del Tribunal de Comptes, les irregularitats que es podien derivar dels pagaments a través dels quals les fundacions vinculades a CDC derivaven diners al partit en concepte de donacions».El jutge també considera que, tot i que hi hagués relleus en les persones de la estructura, el sistema es mantenia «inalterable», i que els canvis a l'estructura del partit no van suposar «el cessament de la comissió dels fets investigats». Afirma que tenien coneixement que les fundacions eren «societats interposades» a través les empreses adjudicatàries feien arribar comissions que «simulaven» com a donacions. Sosté que l'activitat es va mantenir almenys durant 11 anys.Sobre el perquè també investiga el PDeCAT, el jutge considera que quan el 2016 Convergència es va refundar va ser una «simple transformació o canvi d'aparença d'una mateixa realitat». A més, creu que el canvi de nom es va fer per «desconnectar-se de les responsabilitats en les que poguessin haver incorregut com a CDC».L'executiva del PDeCAT del passat 30 de juliol va acordar «defensar la posició» del partit davant de l'Audiència Nacional i argumentar que és un partit «totalment nou». «Hem acordat comparèixer davant de l'Audiència, defensar la nostra posició i esprem que ben aviat es deixin de posar ombra de dubte sobre un partit totalment nou, net, transparent, que no es mereix que algú el vulgui embrutar», va assegurar el president de la formació, David Bonvehí.Aquesta causa es va començar a investigar al Vendrell arran d'una denúncia de la CUP. El jutge però va demanar inhibir-se i el 23 d'abril l'Audiència Nacional se'n va fer càrrec. El jutge De la Mata ha pres declaració ja a diversos dels investigats que, en la majoria de casos, era la primera vegada que declaraven davant d'un jutge.El passat mes de juny ja van passar per dependències de l'Audiència Nacional fins a 23 investigats. Tots ells van declarar i van abandonar el jutjat sense cap mesura cautelar. Entre ells, l'exresponsable econòmic i jurídic de CDC, Francesc Xavier Sànchez Vera, la que fou cap econòmica financera de CDC, Anna Dolors Benítez Bueno i Carles del Pozo Cerdà, gerent i coordinador de l'àrea econòmica de CDC. També el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, l'extinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Antoni Vives, l'exgerent municipal de l'empresa municipal BIMSA Constantí Serrallonga o l'exsubdirectora d'Estudis i Coordinació de la Direcció General d'Administració, Isabel Muradàs.Tots van negar qualsevol implicació i asseguren que no tenien coneixement de donacions a canvi d'adjudicacions i afirmen que tots els procediments de concursos públics es van fer d'acord a la llei.