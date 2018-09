Una onada de so travessa una Diagonal plena a vessar en la manifestació de la Diada

Un milió de persones es manifesten a Barcelona, segons xifres de la Guàrdia Urbana

Actualitzada 11/09/2018 a les 18:23

Pocs minuts després de les 17.14 hores la gran onada de so ha arribat al seu destí final i ha xocat contra el mur que hi ha instal·lat a l'escenari de Palau Reial i que fa referència als obstacles superats i a superar per fer efectiva la República catalana.El mur està format per una infraestructura metàl·lica on hi ha representats el rei Felip VI, una roda de hàmster i el 155. Diversos actors han sacsejat el mur i han començat a tombar peces sota els crits d'«Independència», «Ni un pas enrere», «Sempre ferms» o «Els carrers seran sempre nostres».Amb l'enderroc dels darrers trossos del mur ha esclatat l'alegria i s'ha corejat la crida «Fem la República catalana». L'onada ha començat puntualment a les 17.14 hores a la plaça de les Glòries amb l'espetec d'un coet i s'ha anat expandint per una Diagonal plena a vessar fins arribar al destí final.Segons la Guàrdia Urbana, han estat un milió de persones les que s'han aplegat per assistir a la manifestació a Barcelona.