Torrent crida a aprofitar la Diada per «reivindicar els anhels» dels ciutadans i la «llibertat de presos i exiliats»

El president del Parlament assegura que aquest Onze de Setembre és «excepcional i no és normal» i que «la majoria del país reclama» una «solució política al conflicte»

Actualitzada 11/09/2018 a les 10:43

El president del Parlament, Roger Torrent, ha cridat aquest dimarts a viure la Diada Nacional de forma «cívica i reivindicativa».«Aquesta és una Diada de tothom i per a tots, que tothom ha de poder viure com vulgui, amb qui vulgui i on vulgui, als carrers i sobretot amb llibertat, democràcia i pacifisme, podent reivindicar i dir quins són els anhels i objectius de cada ciutadà», ha sentenciat Torrent en declaracions a la premsa, després de la tradicional ofrena al monument de Rafel Casanova.En aquest sentit, el president s'ha mostrat segur que tant la Diada com la manifestació de les entitats «es viuran amb civisme i en pau».De la mateixa manera, Torrent ha volgut deixar clar que, sota el seu punt de vista, aquesta «no és una Diada normal, és excepcional» perquè assegura que l'existència «de presos polítics i exiliats polítics» la fa diferent.«És una situació injusta que reclama llibertat, com la reclama la majoria del país. Estic convençut que la Diada s'aprofitarà per dir que volem llibertat, que no se'ns retallin drets civils i polítics, i que volem els presos i exiliats aquí, a casa i fent política», ha dit.