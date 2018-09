La Diagonal, plena de gom a gom per a la Diada

Els participants vesteixen la samarreta de color corall i van carregats amb estelades i pancartes

La Diagonal de Barcelona ja està plena de gom a gom minuts abans d'arrencar oficialment l'acte de la Diada per la República Catalana.Aquesta artèria de la ciutat s'ha omplert a vessar de punta a punta, des de la Plaça de les Glòries fins a Palau Reial. En total, els participants s'han repartit en 38 trams –tenint en compte que hi ha un tram zero-.A les 17.15 hores es donarà el tret de sortida a una gran onada de so que, en arribar al destí final, enderrocarà un mur per simbolitzar que els ciutadans poden superar els obstacles per implantar la República com a objectiu final.Els concentrats vesteixen la samarreta de color corall, inspirada en el color de les brides de l'urna de l'1-O, i van carregats amb estelades i pancartes amb diferents missatges.