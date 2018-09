Iceta recomana «no posar condicions impossibles» al diàleg amb l'Estat

Espadaler demana un «esforç» a l'administració catalana i espanyola però admet que «pretendre dialogar» amb líders polítics presos «és francament difícil»

Actualitzada 11/09/2018 a les 11:02

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha demanat a tot aquell que vulgui promoure el diàleg entre la Generalitat i l'Estat que «no posi condicions que el facin impossible», després que el seu grup fes la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova.«Res ha d'impedir el diàleg», ha opinat Iceta, que ha apostat per fer de les «dificultats evidents» un «estímul» per «fer les coses millor». El socialista ha reflexionat «sobre la necessitat de superar les divisions» entre catalans i, per fer-ho, ha proposat de «robar un camí» que permeti «avançar en l'autogovern i en el finançament a través d'àmplies majories».Al seu torn, Ramon Espadaler, secretari general d'Units per Avançar, ha demanat un «esforç» a l'administració catalana i espanyola, tot i que ha admès que «pretendre dialogar» amb líders polítics presos «és francament difícil».