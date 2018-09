Els advocats de presos i «exiliats» demanen la llibertat dels independentistes per poder negociar una solució política

Aamer Anwar acusa l'executiu de Pedro Sánchez de fer «terrorisme d'estat» i «xantatge» en comptes de buscar la negociació

Actualitzada 11/09/2018 a les 18:35

Els advocats de presos i «exiliats», Aamer Anwar i Ben Emmerson, han demanat la llibertat dels líders independentistes per poder negociar una solució política al conflicte català.En els parlaments de la manifestació de la Diada, Anwar, advocat de Ponsatí a Escòcia, ha manifestat que «Franco estaria orgullós de l'Espanya contemporània» perquè considera que actua com una «dictadura feixista» i ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez de fer «terrorisme d'estat» en comptes de treballar per una negociació pactada.Emmerson, que representa els líders catalans davant l'ONU, s'ha mostrat convençut que Sánchez sap que l'alliberament dels presos és «l'única esperança» per un acord negociat. Emmerson també ha augurat que l'any vinent «Catalunya serà una república independent».