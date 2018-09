Torra fa una crida perquè la manifestació de la Diada sigui «històrica»

El president de la Generalitat es pregunta com pot ser que es jutgi el Govern de Puigdemont si ell està lliure a Brussel·les

Actualitzada 10/09/2018 a les 09:08

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida perquè la manifestació de la Diada sigui «històrica». Dos dies abans de l'Onze de Setembre, i en una entrevista a La Sexta aquest diumenge a la nit, Torra ha apostat «10 a 1» que no hi haurà cap paper pels carrers, com a símbol de la «convivència» que hi ha en les mobilitzacions independentistes. D'altra banda, Torra també s'ha preguntat com pot ser que es jutgi el Govern de Carles Puigdemont si l'expresident està lliure a Brussel·les i pot viatjar per tota Europa. Així mateix, el cap de la Generalitat ha reiterat que no acceptarà cap sentència condemnatòria pel judici contra els encausats per l'1-O. Torra manté que hi ha una majoria social «incontestable» a Catalunya a favor de la independència.Torra, que continua fixant la segona reunió amb el president espanyol, Pedro Sánchez, per a l'octubre, ha dit que no es resigna a creure que el líder del PSOE sigui igual que Mariano Rajoy. En aquest sentit, el president del Govern confia que Sánchez sigui capaç de prendre els «riscos necessaris» per aplicar la «màxima intel·ligència política» davant els moments que venen. Una recepta que Torra també s'ha aplicat a ell mateix.El president ha repetit que estarà encantat d'anar al Congrés si és per explicar i debatre sobre el projecte de la República, parlar dels «presos polítics i exiliats» i la «repressió» de l'Estat, i sempre i quan no s'hi faci cap votació. Torra ha refermat la voluntat, doncs, d'anar-hi a plantejar el dret a l'autodeterminació, un dret que el president ha subratllat que el PSOE defensava fins el 1974: «Nosaltres no hem canviat. Davant de quin PSOE estem?», s'ha preguntat.