L'ANC actualitza les xifres de la Diada: 440.000 inscrits, 270.000 samarretes venudes i 1.500 autocars plens

Paluzie respon a Rufián: «També és independentisme màgic pensar que hi haurà un referèndum pactat i que serà aquesta legislatura»

Actualitzada 10/09/2018 a les 11:11

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha actualitzat aquest dilluns les xifres a un dia de la manifestació de la 'Diada per la República'. «Ja hi ha 440.000 inscrits, 270.000 samarretes venudes i 1.500 autocars plens», ha precisat Paluzie als micròfons de Catalunya Ràdio. La presidenta de l'ANC ha negat però que demà hi hagi en marxa cap recollida de diners pels presos per part de l'entitat: «No hi ha cap acció de recaptació de diners ni caixa de solidaritat», ha volgut deixar clar Paluzie, que també ha volgut respondre a les reflexions del diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián, que aposta ara per punxar «el globus de l'independentisme màgic». «També és independentisme màgic pensar que hi haurà un referèndum pactat i que el PSOE l'oferirà aquesta legislatura», ha etzibat la líder de l'ANC, que ha mostrat «zero confiança» en què això sigui possible. De fet, Paluzie ha reiterat que la unilateral és «l'única via possible, malgrat sigui difícil».«Això no treu que nosaltres estem sempre disposats a la negociació. I si això passa per votar en un referèndum amb els partits del 'no' i totes les garanties, endavant», ha matisat la presidenta de l'ANC, en una entrevista conjunta amb el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. «Des de l'1 d'octubre hem vist violència, repressió, empresonaments i exili i, per tant, és evident que l'estat no té límits a la democràcia», ha recordat Mauri. «És molt difícil pensar que de l'estat espanyol, amb la forma i el govern que sigui, en puguem esperar alguna cosa», ha puntualitzat el vicepresident d'Òmnium. «El govern corrupte del PP va ser capaç de fer tot allò, però portem 100 dies de govern de Sánchez i veiem que segueix assemblant-se més a Erdogan que a Cameron», ha reflexionat en veu alta Mauri. «No aporten cap solució política, ans al contrari, segueixen agreujant el conflicte», ha carregat el vicepresident d'Òmnium Cultural.«Ja veiem el tarannà de Sánchez amb l'enviament de 600 antiavalots per la Diada», ha afegit Mauri. Tant la presidenta de l'ANC com el vicepresident d'Òmnium han avalat les línies estratègiques de la conferència del president Quim Torra però Paluzie li ha retret «falta de concreció del rol del Govern en les futures mobilitzacions». Segons Mauri, les efemèrides dels fets de setembre i octubre -20 de setembre, 1 d'octubre, 16 d'octubre, entre d'altres- ja estan programades «i no s'han de celebrar amb nostàlgia sinó amb voluntat de denúncia». «Tenim grans consensos de país i el president Torra va reflectir-ho», ha comentat el vicepresident d'Òmnium. «I cada cop hi ha més coincidència. Un exemple és l'article d'avui de diferents representants, presos o a l'exili. És una mostra d'unitat, tot i els matisos, i reforça el missatge que es veurà demà al carrer», ha finalitzat Mauri.