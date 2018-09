El ministre de l'Interior: «No es poden repetir les imatges de l'1-O»

Grande-Marlaska diu que no és una «possibilitat seriosa» que Torra obri les presons si no s'absol els presos del procés

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dit que no es poden repetir les imatges de l'1-O. Ho ha declarat en una entrevista a 'Radio Euskadi' on li qüestionaven el desplaçament de 600 antiavalots per a la Diada i li preguntaven sobre com actuaria l'Estat si hi ha mobilitzacions permanents. El titular d'Interior ha defensat que el dret a la mobilització i la protesta és «legítim» però també ha deixat clar que no es pot «limitar» els drets i llibertats de la resta de ciutadans. «Les imatges de l'1-O no es poden repetir però tampoc vull una societat que violenti», ha manifestat. També ha dit que els 600 efectius desplaçats treballaran coordinadament amb els Mossos en cas que calgui i que s'han mobilitzat no perquè sigui la Diada sinó per garantir la seguretat «en qualsevol esdeveniment públic d'aquestes característiques». Ha afegit també que vetllaran pels edificis de l'administració de l'Estat. Sobre l'opció que el president, Quim Torra, obri les presons si hi ha sentències condemnatòries als presos del procés, ha evitat fer valoracions perquè considera que no és una «possibilitat seriosa». «Vaig estar amb ell la setmana passada i no ho va plantejar com a possibilitat seriosa», ha reblat.També ha afegit que l'únic que pot alliberar un pres és l'estament judicial. «Les claus les tenen les autoritats judicials de qui depenen els investigats, ningú més», ha sentenciat.