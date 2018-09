Milers de persones es manifesten a Barcelona per la unitat d'Espanya

S’han viscut moments de tensió quan s’han creuat amb un grup de manifestants antifeixistes

Milers de persones, unes 2.000 segons la Guàrdia Urbana, i un mig milió segons els organitzadors, s’han manifestat per l’avinguda del Paral·lel de Barcelona a favor de la unitat d’Espanya i contra la independència de Catalunya, sota el lema «Recuperem la dignitat».La manifestació, convocada per l’empresari basc José Manuel Opazo y a la qual s’han sumat 65 associacions, entre elles el partit VOX, ha començat a l’avinguda del Paral·lel, carrer que han recorregut fins arribar a la plaça Espanya.La manifestació ha viscut moments de forta tensió quan els assistents han passat per davant de l’avinguda Mistral, on es concentraven unes dues-centes persones convocades per moviments antifeixistes. Un cordó policial dels Mossos d’Esquadra ha impedit que els grups s’enfrontessin i que els insults que s’ha intercanviat no anessin a més. Mentre uns cridaven «Catalunya és antifeixista», els contraris a la independència responien amb crits de «nazis, nazis».Els unionistes han continuat la manifestació amb una pancarta a la capçalera amb el lema «Recuperem la dignitat» i una altra amb la inscripció «No volem gent així a Espanya. Catalunya 100% espanyola. Torra 155 presó». Els participants, alguns dels quals han lluit llaços amb la bandera espanyola, han corejat crits com «boti, boti, boti, separata el qui no boti» i portaven banderes espanyoles i algunes senyeres. També s’han escoltat crits de «Puigdemont a presó», «Espanya unida mai serà vençuda» o «Fora els Mossos» i «Visca la Guàrdia Civil i la Policia Nacional».La manifestació ha estat organitzada per José Manuel Opazo, un empresari establert a Suïssa, que vol «frenar la deriva d’un govern que ha passat les línies vermelles del que és digne» perquè considera que no es digne pactar amb qui «volen destruir una nació o causar danys a les persones», ha explicat a EFE.L’empresari considera que els espanyols no són conscients del que està passant amb la política i creu necessari que «la ciutadania doni una passa endavant» perquè l’Estat «ja arriba tard a Catalunya». Opazo, que té una empresa a Catalunya i va ser Guàrdia Civil durant set anys, ha assegurat que organitzarà més accions, tant a Espanya com a l’estranger, en contra de l’independentisme.A la protesta han assistit autocars des de 30 ciutats espanyoles com Alacant, Màlaga, Tarragona, Bilbao, Tortosa, Reus o Valladolid. La manifestació ha acabat amb diversos parlaments a l’avinguda María Cristina, molts d’ells han demanat al president del Govern, Pedro Sánchez, que convoqui eleccions i «no negociï amb terroristes ni separatistes», com ha dit el president de l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes, José Vargas.També ha participat la directora d’un institut de l’Hospitalet que es va negar a deixar les claus del seu centre per a la consulta de l’1-0, Dolores Ajenjo, que ha denunciat «l’opressió nacionalista» i ha afegit que «han estret tant la soga que ja només podem tallar-la». L’empresari alemany Karl Jacobi, que es va enfrontar al president del Parlament, Roger Torrent, al Cercle Eqüestre, ha criticat a Pedro Sánchez, «un president que no va ser escollit» i que «va vendre la seva ànima a Torra i Pablo Iglesias». Diferents persones han explicat el seu testimoni i han denunciat insults, agressions i amenaces per treure llaços grocs.