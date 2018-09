La plataforma Madrilenys pel dret a Decidir anima a penjar llaços grocs en espais públics d'arreu de l'Estat

Demanen que la campanya es mantingui almenys fins el 16 d'octubre, dia en què es complirà un any de l'empresonament dels 'Jordis'

La plataforma Madrilenys pel Dret a Decidir ha denunciat a través d'un comunicat la «campanya i violència desfermada contra els llaços grocs» i, com a mostra de solidaritat, ha animat a «penjar llaços grocs en espais públics» tant a Madrid com en altres indrets de l'Estat.Alhora demanen que es difonguin per les xarxes socials les imatges dels llaços i que es mantingui aquesta campanya almenys fins el 16 d'octubre, dia en què es compleix un any de l'empresonament dels 'Jordis'. Al manifest també denuncien que es «reprimeixin i persegueixin cada cop amb més contundència» les mobilitzacions «no violentes». «En realitat allò que es persegueix són les idees que surten del pensament únic que vol imposar el règim», denuncien.La plataforma lamenta que la col·locació de llaços grocs està desfermant una «reacció histèrica per part d'algunes forces polítiques» que «alimenten entre les seves bases el rebuig a aquests símbols». A més, denuncien que aquests partits «emparen episodis de violència de carrer en els quals, fins i tot, s'hi veuen involucrats membres de les forces de seguretat de l'Estat».