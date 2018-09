Ábalos insisteix en l'aposta pel diàleg però aclareix que el PSOE «no serà dèbil a l'hora d'aplicar la llei»

El ministre de Foment critica que els independentistes «no tenen dret a entabanar tota una comunitat cap a la ruptura»

Actualitzada 08/09/2018 a les 16:50

El ministre de Foment i secretari d'organització del PSOE, José Luís Ábalos, ha defensat aquest dissabte l'aposta del govern espanyol per la via del diàleg amb Catalunya, però ha deixat clar que «ningú ha d'interpretar el diàleg com a debilitat», ja que «no serem dèbils a l'hora d'aplicar la llei i enfrontar-nos a qualsevol abús». El ministre ha assegurat que els independentistes «tenen tot el dret a predicar la independència», però «no a entabanar tota una comunitat cap a la ruptura». Alhora, també ha lamentat que els partidaris de la independència «han donat ales al pitjor d'aquesta democràcia», ja que «la ultradreta ha tornat a aparèixer i es retroalimenten posant en risc la democràcia i la convivència». El dirigent socialista també ha carregat contra Cs i ha assegurat que «com que ja no tenen el PP per aprofitar-se de la seva agonia han de posar pressió a Catalunya per aconseguir vots a Espanya».Ábalos ha fet aquestes declaracions durant una visita a l'Hospitalet de Llobregat, acompanyat pel secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, i l'alcaldessa del municipi, Núria Parlón. El ministre ha centrat bona part del seu discurs en Catalunya i ha lamentat que els independentistes «estan posant en qüestió fins i tot allò que diuen que estimen, que és el benestar de la seva gent». «Després del 6 i 7 de setembre lamentablement encara hi ha rancúnia, hi ha qui no aprèn i no vol aprendre», ha lamentat Ábalos, que considera que la solució a Catalunya no passa per «imposar una comunitat davant d'una altra».El dirigent socialista ha insistit en la via del diàleg perquè considera que «aquestes coses només es resolen parlant i sent generosos». «Que ningú interpreti això com una debilitat», ha apuntat Ábalos, que ha deixat clar que «aquest govern té tota l'autoritat i la força i exercirà les seves obligacions legals, institucionals i de responsabilitat». En aquest sentit, Ábalos creu que «s'ha de buscar un punt en comú i un acord que permeti la convivència i coexistència de diferents pensaments polítics».D'altra banda, també s'ha mostrat crític amb l'anterior govern del PP i, sobretot, amb Ciutadans. El ministre de Foment ha lamentat que els populars «estaven al poder per estar-hi, sense cap projecte polític i sota el xantatge de Cs». En aquest sentit, el líder socialista ha lamentat que Cs «com que ja no té al PP per aprofitar-se de la seva agonia ha de posar pressió a Catalunya per aconseguir vots a espanya» i ha afegit que «lamentablement aquella força que semblava centrista cada cop està més arraconada a la dreta».Per la seva part, el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha insistit també en la predisposició al diàleg del govern de Pedro Sánchez, tot i que ha alertat que «ningú confongui predisposició al diàleg amb predisposició a saltar-se les lleis». «Precisament s'aborda aquest diàleg perquè no es té por a dialogar en el marc legal vigent», ha apuntat.Illa també ha criticat durament el camí que, segons ell, ha agafat el govern encapçalat per Quim Torra, que ha titllat de «camí fracassat que ha portat a una Catalunya dividida socialment, empobrida econòmicament i desprestigiada internacionalment». Per ell, «hi ha qui vol continuar en aquest camí i és un enorme error».Finalment, el secretari d'organització del PSC també ha deixat clar que els socialistes catalans estaran «preparats» per si hi ha eleccions a Catalunya i ha afirmat que «no ens fan por».