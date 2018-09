El terrorista supervivent d'Alcanar diu que si la casa no hagués explotat hauria confessat

Ho va declarar davant l'Audiència Nacional, en unes gravacions que s'han filtrat per primer cop als mitjans

El terrorista que va sobreviure a l'explosió de la casa d'Alcanar el 16 d'agost de l'any passat va declarar davant l'Audiència Nacional que si l'immoble no hagués saltat pels aires, el mateix dia hauria anat a confessar el que estaven a punt de fer els seus companys als seus pares i a la policia. Mohammed Houli Chemlal ho explica d'aquesta manera al magistrat que li pren declaració en unes gravacions de so que s'han filtrat per primer cop als mitjans de comunicació, i en què atribueix la responsabilitat a l'imam Abdelbaki Es Satty que, diu, els va rentar el cervell i fins i tot els drogava, segons recull 'Vozpopuli'. Als mateixos documents Houli Chemlal afirma que quan va arribar a la casa d'Alcanar, va començar a dubtar sobre els atacs, i que els seus companys ho van notar. A partir d'aquí assegura que van canviar amb ell, que el miraven malament i que no li explicaven res. Afirma que dormia fora de la casa perquè tenia por que el matessin.En altres gravacions explica que l'aproximació de l'imam de Ripoll a alguns dels membres de la cèl·lula va començar dos anys enrere, però que la radicalització no es va produir fins dos mesos abans de l'atemptat. Una declaració, la primera de les dues que va fer davant l'Audiència Nacional, en què la fiscal va ser Dolores Delgado, l'actual ministra de Justícia.Va ser aleshores quan van començar a parlar del martiri, que, segons diu, també es podia cometre contra monuments. Més endavant confessarà que el pla passava per atemptar contra la Sagrada Família, malgrat que afirma que no veia com podien fer-ho uns nois com ells.Houli Chemlal explica que en aquell moment la resta de membres del grup ja li havien perdut la confiança, i que per això no sap gaires detalls del que planejaven. Explica, per exemple, que hi havia dues persones –de les quals no sap donar més referències- que es veien amb l'imam i que tenien molts diners, i que havien viatjat amb ell a França i a Bèlgica.En un altre moment de les dues declaracions que va fer davant l'Audiència Nacional, la primera quan tot just feia cinc dies dels atemptats, va explicar que els companys parlaven del que l'imam tenia a la muntanya, a Ripoll, que no sap especificar si podien ser armes o explosius.Deia que els altres terroristes parlaven d'això i de que un altre cèl·lula capitanejada per un altre imam baixaria de França a través d'Andorra, on compraria armes per anar a atemptar a Lloret de Mar.Finalment el noi afirma que es va veure obligat a estar amb el grup perquè temia per la seva vida. I reclama al magistrat que no li imposin una condemna gran perquè ell seria incapaç de matar ningú innocent.En altres documents se senten parts de la declaració de Driss Oukabir, germà d'un dels terroristes morts, que suposadament va llogar la furgoneta amb que es va cometre l'atemptat de les Rambles. Oukabir confessa que quan es va assabentar del que passava va pensar a suïcidar-se, però que finalment va decidir entregar-se. Afirma que va mentir sobre el fet que el seu germà li havia robat la documentació per llogar la furgoneta perquè va tenir por que la policia el matés d'un tret.