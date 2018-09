El Tribunal Suprem rebutja les recusacions de les defenses contra cinc magistrats del tribunal de l'1-O

Adopta la decisió per unanimitat i d’acord a la línia de la Fiscalia

Actualitzada 05/09/2018 a les 12:30

La Sala 61 del Tribunal Suprem –que s’encarrega entre altres de les recusacions del magistrats del propi Suprem- ha rebutjat aquest dimecres per unanimitat les peticions de les defenses de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Lluís Puig, Meritxell Borràs i Clara Ponsatí per excloure del tribunal de l'1-O cinc magistrats. Són Manuel Marchena (president de la Sala Segona), Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela i Antonio del Moral, jutges que segons les defenses s’han d’apartar del cas per manca d’imparcialitat, perquè són els mateixos que van admetre a tràmit la querella de la Fiscalia per rebel·lió, i perquè tenen contactes personals i professionals amb el jutge Llarena.Els 13 magistrats que han estat presents a la deliberació han rebutjat aquestes recusacions en la línia de la Fiscalia, que considera que són un intent«l’alterar la composició del tribunal» i «endarrerir la celebració del judici oral», i que critica que les defenses dels qui es troben a l’estranger presentin recusacions contra un tribunal que no els podrà jutjar.La Sala 61, presidida pel president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha rebutjat les recusacions per dues vies diferents. Ha inadmès les que havien presentat Puigdemont, Ponsatí i Puig, tots tres a l’estranger, i ha desestimat les vuit que havien presentat els presos.Ha adoptat la decisió després d’una hora i mitja de deliberacions, i ja l’han comunicada a les defenses. En els pròxims dies farà públic el text íntegre de la interlocutòria on haurà d’argumentar els motius per rebutjar les peticions de les defenses.El d’aquest dimecres és un dels últims passos previs a la celebració del judici que es podria celebrar a la tardor o, a tot estirar, a principis del 2019. Abans, però, caldrà que apareguin els escrits de qualificació, punt que marcarà la posició de la Fiscalia.