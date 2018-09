Una associació europea d'advocats demana al govern espanyol que protegeixi els lletrats de Puigdemont dels atacs

Advocats Europeus Demòcrates (AED) mostra la seva «preocupació i indignació» davant dels «atacs i amenaces» rebuts per Boye i els advocats belgues

Actualitzada 04/09/2018 a les 11:51

L'associació Advocats Europeus Demòcrates (AED) ha mostrat aquest dimarts la seva «indignació i preocupació» pels «atacs i amenaces» rebuts pels advocats de Carles Puigdemont i els seus consellers a l'estranger i demana al govern espanyol que garanteixi el dret de defensa i el lliure exercici dels lletrats.En un comunicat, l’AED expressa la seva «preocupació i indignació» davant l’«assetjament» que pateixen els advocats Paul Bekaert (Bèlgica), Michèle Hirsch (Bèlgica), Christophe Marchand (Bèlgica) i Gonzalo Boye (Espanya) com a «represàlia» per la seva «eficient defensa» de l’expresident Carles Puigdemont i dels membres del seu govern Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret i Antoni Comín. Així mateix, exigeix que cessin aquest tipus d’«atacs» tot adreçant-se als Col·legi de l’Advocacia corresponents per a que instin a les autoritats espanyoles l’adopció de les mesures oportunes per a que aquests advocats siguin protegits en el desenvolupament del seu exercici professional.L'organització lamenta les «manifestacions d'odi i declaracions difamatòries que ataquen la seva reputació i la independència amb la que han d'exercir la professió», així com «amenaces contra la seva integritat física». Això, suposa «atacs intolerables» contra l'exercici del dret de defensa i diversos drets reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals.Aquestes crítiques als advocats defensors dels polítics independentistes també contravenen eles principis bàsics de les funcions dels advocats, aprovats per l'ONU el 1990, que inclouen la garantia per part dels governs que els advocats no seran intimidats, assetjats o amenaçats per la seva feina.L'AED recorda que el dret de defensa no només es garanteix amb la presència d'un advocat, sinó que aquest pugui ser elegit lliurement i que pugui exercir sense amenaces, pertorbacions, limitacions o denúncies per haver desplegat l'estratègia de defensa que consideri més apropiada en cada moment.Fundada el 1987, l'Associació d'Advocats Democràtics Europeus (AED) és una confederació d'organitzacions i sindicats d’advocats de França, Alemanya, Holanda, Bèlgica, Espanya, Grècia, Itàlia i Turquia amb els «mateixos ideals democràtics, moderns i humans d’Europa». L'AED té la missió de defensar els drets dels ciutadans preservant la independència dels advocats pel que fa a qualsevol poder polític, social, econòmic o corporatiu. Com a organització professional, el seu propòsit internacional és garantir el respecte dels drets de la defensa i, en particular, salvaguardar la integritat física i la llibertat política i econòmica dels advocats. L'associació també treballa per garantir que totes les persones tinguin accés a recursos judicials nacionals i internacionals, especialment aquells que es trobin en situacions més precàries i els drets bàsics no siguin reconeguts o mal reconeguts.