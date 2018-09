Tretze eurodiputats visitaran divendres Forcadell a Mas d'Enric

També visitaran les presons de Lledoners i Puig de les Basses

Actualitzada 04/09/2018 a les 13:31

Un grup de tretze eurodiputats visitarà divendres els presos a Mas d'Enric, Lledoners i Puig de les Basses. Es tracta de la primera visita que els eurodiputats internacionals podran fer als polítics a la presó, ja que el govern espanyol no va autoritzar-los a entrar als recintes penitenciaris de Madrid. Els eurodiputats són membres de la Plataforma Diàleg UE-Catalunya, i provenen de països com Irlanda, Bèlgica, Portugal, Eslovènia o França. A més de visitar els presos, també es reuniran amb els seus advocats, els familiars i representants del govern. A les visites també hi participaran eurodiputats catalans, bascos i gallecs.La delegació d'eurodiputats que visitarà Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez arribarà dijous a Catalunya, quan mantindrà una trobada amb els familiars dels presos, els seus advocats i representants del Govern.Divendres al matí, la delegació viatjarà fins a la presó de Lledoners, per visitar els presos. A la tarda, els eurodiputats visitaran Bassa i Forcadell.Entre els eurodiputats que viatjaran a Catalunya hi ha el president de la Plataforma Diàleg-UE Catalunya, l'exministre eslovè Ivo Vajgl, o l'eurodiputada socialista de Portugal Ana Gomes. A més, també hi haurà les irlandeses Martina Anderson i Lynn Boylan, el flamenc Mark Demesmaeker o la francesa Marie-Pierre Vieu. Amb ells, hi haurà, per tant, representants de tots els grups polítics excepte el grup popular europeu.Els eurodiputats catalans Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras i Ramon Tremosa també acompanyaran els seus companys d'escó europeus, així com els bascos Izaskun Bilbao i Josu Juaristi i les gallegues Ana Miranda i Lidia Senra.Els representants europeus ja havien demanat visitar els presos a Madrid, però el govern espanyol no els ho va autoritzar. Això va provocar que alguns d'ells fessin una roda de premsa davant de la presó d'Estremera per mostrar la seva oposició a l'actitud del govern del PP.En declaracions a l'ACN, Gomes va definir com «molt trist» el rebuig de les autoritats espanyoles a permetre'ls una visita i va explicar que ja estaven treballant per «unir forces» i «demanar col·lectivament» l'autorització. De fet, una quinzena de membres del Parlament Europeu van escriure el ministre Grande Marlaska per demanar-li la seva «col·laboració» per veure els presos.«Si això passés en un país del tercer món estaríem considerant que hi ha problemes de l'estat de dret i dels drets bàsics dels presoners i els ciutadans, com pot passar això a Espanya?», es va preguntar, llavors, Gomes. «Espero que amb el nou govern de Pedro Sánchez les coses canviïn de forma dràstica i ràpida», va reclamar.Amb el trasllat dels presos a Catalunya, la gestió és ara en mans del Govern, que ha autoritzat la visita que es farà divendres.