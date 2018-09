Torra emplaça Sánchez a negociar un referèndum d'autodeterminació

El president del Govern també ha proposat una marxa pels drets civils i socials

Fòrum Cívic, Social i Constituent

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha emplaçat el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, a negociar un referèndum d'autodeterminació. En la conferència d'aquest dimarts a la tarda al TNC, el cap de l'executiu també ha proposat una marxa pels drets civils i socials. Davant del seu Govern i representants de JxCat, PDeCAT, ERC, PSC, la CUP i les entitats sobiranistes, Torra també ha anunciat que impulsarà un Fòrum Cívic, Social i Constituent per debatre el model de país de la República. El president ha reiterat la seva determinació: «Llibertat o llibertat», i ha insistit que no acceptarà cap sentència condemnatòria en la causa de l'1-O. Així mateix, Torra ha subratllat que si no s'absolen els presos estudiarà quina decisió pren i es posarà a disposició del Parlament. El president comunicaria la seva decisió als representants catalans al Congrés i al Senat i als del Parlament Europeu perquè actuïn amb «fidelitat» al mandat del poble de Catalunya.Torra ha reiterat la seva exigència a Sánchez de celebrar un referèndum «sense amenaces, sense violència, sense por, sense guerra bruta, sense policies trencant portes a les escoles ni helicòpters sobrevolant la ciutat», en referència als fets de l'1-O. En aquesta línia, el president ha fet una «crida solemne» a l'executiu espanyol per a una «negociació de bona fe», i remarca que el govern de Sánchez té a les seves mans deixar de cometre els «mateixos errors» que Mariano Rajoy.Torra ha insistit en el diàleg i la negociació perquè Madrid aprofiti l'oportunitat de convocar «de manera acordada» un referèndum d'autodeterminació: «No acceptaré menys que això perquè els catalans tenim els mateixos drets que els escocesos o els quebequesos per a poder decidir el nostre futur». Tot i que al text de la conferència enviat als periodistes vinculava directament la negociació amb l'alliberament dels presos i els «exiliats», Torra no hi ha fet referència.Torra també ha anunciat que impulsarà un Fòrum Cívic, Social i Constituent per debatre el model de país de la República, tal com va fer fa 40 anys el Congrés de Cultura Catalana. Aquesta nova eina, segons el president, ha de ser capaç de començar a pensar i elaborar les primeres bases i els principis generals del model de país.Torra també s'ha dirigit als ciutadans espanyols en castellà per subratllar que Catalunya sempre ha ofert diàleg i negociació per si es volen aturar els «abusos» i les «arbitrarietats», per si es volen alliberar els «presos polítics» i acceptar el retorn dels «exiliats» i per si es vol reconèixer i fer efectiu el dret d'autodeterminació. A més, Torra ha proposat a tots els ciutadans espanyols que davant la «violència, amenaces i injustícies» se sumin a una «marxa» per defensar els drets civils i socials i el dret a l'autodeterminació dels pobles.Ja en català, i sobre aquesta marxa, el cap del Govern ha asseverat que ha ser una mobilització «àmplia, diversa i multitudinària». «No és la República la que ens portarà els drets civils, socials i nacionals que anhelem, sinó que és la lluita per aquests drets que ens portarà la República», ha constatat. Aquesta marxa «comença demà» i que acaba el dia de les sentències contra els «presos polítics», segons ha conclòs.D'altra banda, Torra també ha fet referència al Debat de Política General dels dies 2, 3 i 4 d'octubre al Parlament, on el Govern hi presentarà l'estat i el pla d'execució de totes les mesures socials -fins a 14- suspeses pel Tribunal Constitucional per a fer-ne efectiu el contingut.