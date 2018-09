Puigdemont replica a Sánchez que els catalans «demanen exercir el dret a l'autodeterminació»

L'expresident demana concreció sobre quina és la seva proposta d'Estatut per als catalans i espera que la seva recepta sigui diferent de la de Rajoy

Actualitzada 04/09/2018 a les 16:50

Carles Puigdemont demana concreció a Pedro Sánchez sobre l'oferta d'un nou Estatut i exigeix una proposta «clara» per a Catalunya. «Anuncis n'hi ha uns quants però ens agradaria pensar que la recepta Sánchez és diferent de la de Rajoy», ha dit l'expresident al costat d'Artur Mas coincidint amb una trobada a Waterloo. Demanat per la proposta del president espanyol, Puigdemont s'ha preguntat: «Qui proposa aquest nou Estatut i què diu exactament aquest nou estatut?». El 130è president ha admès que estan disposats a escoltar «totes les solucions» però ha reivindicat «alguna cosa concreta sobre la taula». En aquest sentit, ha recordat, però, que de referèndum sobre l'estatut ja n'hi va haver un. «Per què no va valdre? De tot això se n'ha de parlar», ha dit. Segons ell, el que demanen els catalans és «poder exercir el dret a l'autodeterminació». «Això no impedeix que puguem parlar, però nosaltres proposem una proposta molt concreta, molt decidida i tot el món en parla», ha sentenciat.Segons Puigdemont, «els contactes entre els governs han d'existir». «Fa anys que reclamem aquesta bilateralitat i que no hi hagi línies vermelles», ha destacat insistint en el fet que el que volen és negociar amb Madrid la celebració d'un referèndum perquè Catalunya decideixi el seu futur. «És el que la gent ha demanat cada any a la Diada», ha afegit. En qualsevol cas ha lamentat que a Catalunya no se l'hagi escoltada «durant molts anys» i que se censurés en el passat la veu dels catalans sobre un estatut propi.Per altra banda, Puigdemont ha preferit no fer comentaris sobre la conferència del president Quim Torra aquesta tarda al Teatre Nacional de Catalunya perquè, ha argumentat, encara no s'ha produït. Sí que ha demanat, però, que «se l'escolti». «El president farà el seu discurs i el farà en la seva responsabilitat de president i màxima autoritat del país que en aquest moment vol adreçar un missatge a tots els catalans», ha dit demanant que no se'l «prejutgi».Sobre l'oferta de la presidenta del Congrés perquè Torra s'expliqui a la cambra espanyola, Puigdemont ha valorat que «alguna cosa hem avançat», ja que quan ell va ser convidat a fer-ho l'any passat qui el va convidar va ser el president de l'Executiu i no el del parlament espanyol. Amb tot, tampoc no s'ha pronunciat sobre si creu que Torra hauria d'anar-hi o no.Durant la trobada mantinguda a Waterloo aquest dimarts, els dos expresidents han conversat sobre la situació política que viu el país, sobre l'estat espanyol i també sobre la Diada, entre altres. Puigdemont ha indicat que la d'enguany serà «especial» perquè es produeix en un clima de «repressió». En aquest context, Mas ha instat a què hi hagi «el màxim compromís amb el projecte sobiranista» però que també hi hagi «molta convivència, concòrdia i civisme» davant els que volen «fracturar» la societat catalana.