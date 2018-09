L'acte institucional de la Diada reivindicarà llibertat presos i «exiliats»

Durant la marxa, Torra i Torrent portaran la Flama del Canigó des de la Ciutadella fins a la plaça Sant Jaume

Actualitzada 03/09/2018 a les 18:16

Els actes institucionals de la Diada de l'Onze de Setembre d'enguany estaran marcats per l'empresonament i «l'exili» dels líders independentistes. La portaveu del Govern, Elsa Artadi, i el vicepresident primer parlamentari, Josep Costa, han presentat els actes de l'11-S en una roda de premsa aquest dilluns a la tarda al Parlament. Les dues institucions homenatjaran els presos i «exiliats» amb una Marxa per la Llibertat que començarà a les 20:30 hores al Parlament. El president del Govern, Quim Torra, i el president del Parlament, Roger Torrent, rebran la Flama del Canigó, que portaran fins a la plaça Sant Jaume després de passar pel Born. Se simbolitzarà que es retorna la «llum» al Palau de la Generalitat, després de mesos de «foscor» per l'aplicació de l'article 155. El cartell de l'acte mostra les quatre barres de la Senyera tapades amb adhesius -pel 155-, amb una franja vermella que es destapa per sota.Quan la Marxa passi pel Born Centre Cultural a les 21:00 hores del dia 10 hi haurà la part més institucional de l'acte, amb la formació de la Guàrdia d'honor dels Mossos, la hissada de bandera i la interpretació d'El Cant de la Senyera a càrrec del Cor Jove de l'Orfeó Català. Es preveu que la flama arribi a Sant Jaume a les 21:45 hores, on Torra la lliurarà a un missatger per «portar la llum dins del Palau».Abans, Torra donarà el tret de sortida dels actes institucionals amb l'ofrena floral a les 18:00 hores a la formació de la Guàrdia d'honor dels Mossos al Fossar de les Moreres. A les 19:00 hores, a l'Auditori del Parlament, es farà l'acte de lliurament de la Medalla d'Honor de la cambra, que en la categoria d'Or és per a l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Ja l'endemà, dia 11 de setembre, l'ofrena floral del Govern al monument de Rafael Casanova serà a les 9:00, amb Torra al capdavant. Seguidament la farà la Mesa, amb encapçalada per Torrent. A més, d'11:00 a 20:00 hi haurà jornada de portes obertes a Palau, i de 10:00 a 19:00 al Parlament.Les delegacions del Govern a Catalunya i a l'exterior també celebraran la Diada, com és habitual. A Madrid s'hi farà un acte als jardins de la delegació el dijous 13 a partir de les 19:30, on s'hi ha convidat una representació de l'executiu espanyol, tal com ha confirmat Artadi. A l'exterior hi haurà actes a la delegació del Govern a la Unió Europea, a l'Espai Catalunya Europa, el dia 12 (18:30). També a Suïssa -dia 9 al Casal Català de Lausana, l'11 al Palau de Congressos de Ginebra al llarg del matí, i el 13 a la mateixa ciutat a la tarda-, i al Regne Unit -dia 10 a Londres i el 14 a Edimburg.