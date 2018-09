Cuevillas veu il·legal que el govern espanyol hagi pagat la defensa de Llarena

L'advocat de Puigdemont dubta que el jutge belga deixi que l'Estat es defensi a si mateix en el procés civil contra el magistrat del Suprem

Actualitzada 03/09/2018 a les 21:01

L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, creu que la justícia belga no permetrà que l'Estat espanyol es defensi com a tal en la causa civil contra el magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena. «L'Estat no és part d’aquest procés, no està acusat de res, és una demanda civil pel dret a l’honor i la presumpció d’innocència dels demandants», recorda. «La justícia belga, com la resta de justícies europees, és molt independent i no entrarà en consideracions polítiques, es mourà només en clau processal. En aquest sentit, tinc dubtes que deixin intervenir com a tal l’Estat espanyol, perquè no forma part d’aquest procés. Seria incomprensible que algú prengués la paraula en nom d’Espanya».En una entrevista al digital 'El Món', Cuevillas diu que s'ha «posat en evidència que aquesta manca d’imparcialitat i de falta de respecte per la presumpció d’innocència ja no és només una actitud exclusiva del senyor Llarena sinó de tot l’Estat espanyol. L'estat vulnera la presumpció d’innocència en pagar la defensa de Llarena, i això ho percebrà Europa». «Si finalment es resol positivament per a nosaltres, ens donarà molta força», analitza l’advocat del president a l’exili, que remarca que l’estat no les té totes, sobre la innocència del jutge del Suprem: «Si tan temerària i infundada fos la demanda, no s’haurien gastat mig milió d’euros per a defensar Llarena, per tant, l’estat té la mateixa percepció que nosaltres, que pot guanyar però també pot perdre».Ara bé, que el govern espanyol hagi destinat més de mig milió d’euros a defensar una persona a títol privat per una demanda civil podria no ser legal. Cuevillas assegura que l’equip d’advocats estudien aquesta qüestió, entenent que «des del punt de vista administratiu, la contractació del gabinet d’advocats belgues és irregular, en base a les condicions administratives de contractació, perquè l’única explicació és que hagin utilitzat el procediment d’emergència. Però aquest procediment està pensat només per casos de catàstrofe nacional o qüestions de defensa nacional», assenyala.