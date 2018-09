Cs demana un ple els dies 6 i 7 de setembre per commemorar el «cop a la democràcia» de l'any passat

Carrizosa assegura que Torra dona suport a les mobilitzacions que preparen els CDR entre la Diada i el 3-O i demana a Sánchez que garanteixi el compliment de la Constitució

Actualitzada 03/09/2018 a les 13:36

Ciutadans (Cs) vol que el Parlament celebri un ple els dies 6 i 7 de setembre per commemorar el «cop a la democràcia» de l'any passat. Així ho ha anunciat el portaveu del partit taronja, Carlos Carrizosa, en una roda de premsa al Parlament, aquest dilluns al migdia. Cs registrarà la petició avui mateix per tal que la Mesa ho debati en la reunió convocada per demà al matí.Els dies 6 i 7 de setembre del 2017 la cambra va aprovar les anomenades lleis de la desconnexió -la llei de Transitorietat i la del Referèndum-, en dues sessions maratonianes amb un fort clima de crispació a l'hemicicle, i que van suposar l'inici del xoc frontal amb l'Estat. D'altra banda, Carrizosa també ha assegurat i denunciat que el president, Quim Torra, dona suport a les mobilitzacions que preparen els CDR entre la Diada i el 3-O. En aquest sentit, ha demanat al president espanyol, Pedro Sánchez, que garanteixi el compliment de la Constitució.