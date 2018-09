Llarena s'enfronta a Bèlgica a partir d'aquest dimarts a la demanda de Puigdemont i quatre exconsellers

El jutge del Suprem està cridat a declarar, però no ha confirmat la seva assistència i el podria representar només el seu advocat contractat pel govern espanyol

Actualitzada 02/09/2018 a les 11:29

Defensa de Llarena

Relació Madrid-Brussel·les

Polèmica per la traducció

El curs jurídic s'inicia amb la primera vista judicial dimarts que ve a Bèlgica per la demanda civil de Carles Puigdemont i els quatre exconsellers a l'estranger contra el magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena. De moment, el magistrat espanyol no ha confirmat la seva assistència a aquesta vista, però no està obligat a fer-ho en persona i el pot representar la seva defensa. Així, s'espera que l'advocat belga expert en litigis civils i arbitratge internacional contractat pel govern espanyol, Hakim Boularbah, assisteixi a la vista.Tal com indica la citació judicial consultada per l'ACN, Llarena està citat a comparèixer a les nou del matí del dimarts dia 4 de setembre a la sala primera del jutjat de primera instància francòfon de Brussel·les. L'expresident Carles Puigdemont i els quatre exconsellers Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí han demandat Llarena per vulnerar el seu honor i el dret a la presumpció d'innocència. Fonts de l'equip jurídic dels demandants asseguren que no preveuen «cap resultat» d'aquesta citació. «És una vista preliminar simplement», afirmen.Segons la demanda a la qual ha tingut accés l'ACN, els demandants consideren que «les opinions expressades pel jutge Llanera davant la premsa a Oviedo evidencien la seva parcialitat i el seu acarnissament, així com els actes judicials realitzats». És a dir, que a la demanda els advocats no només recullen les declaracions del magistrat en conferències i mitjans, sinó que també inclouen parts de les interlocutòries de Llarena en el procés al Tribunal Suprem, ja que consideren que en dels escrits es desprèn «el seu partidisme i absència d'imparcialitat». En especial, assenyalen les argumentacions de Llarena per no permetre la llibertat provisional dels polítics catalans empresonats com a prova d'aquest presumpte delicte.El Ministeri de Justícia ha assumit la defensa del magistrat contractant els serveis del bufet d'advocats belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick per representar tant l'Estat com a Llarena. Uns serveis que han costat al govern espanyol 545.000 euros. Segons el Ministeri de Justícia, l'objectiu d'aquest bufet serà defensar «la sobirania i la immunitat jurisdiccional» dels tribunals espanyols davant dels belgues. A partir d'ara, el bufet estarà en contacte amb l'Advocacia de l'Estat per dirigir l'estratègia processal a Bèlgica, ja que aquesta no es podia personar directament en tractar-se d'un tribunal estranger ordinari.Els governs de Madrid i Brussel·les han volgut evitar friccions diplomàtiques arran d'aquest procediment judicial a Bèlgica i els seus ministeris d'afers exteriors estan en contacte pel cas. Així ho va confirmar, el ministre d'exteriors belga Didier Reynders dijous quan va afirmar que espera que aquest procés «transcorri amb bona entesa» amb l'estat espanyol. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors espanyol, Josep Borrell, també va expressar la voluntat que no generi «un problema entre estats».La traducció de la demanda civil contra Llarena ha despertat en l'última setmana una polèmica per l'error a l'hora de traduir una frase del jutge que en la versió francesa afirma que els polítics independentistes empresonats van cometre els delictes pels quals se'ls està processant, mentre que a la versió en castellà no diu això. L'equip jurídic de Puigdemont ha negat mala intencionalitat en aquest error i senyalen que es tracta d'una traducció jurada. De fet, en la demanda a la qual ha tingut accés l'ACN consta que està certificada per una «traductora-intèrpret jurada de francès nomenada pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació» de l'estat espanyol.Ara bé, Borrell ha dit aquesta setmana que la traducció de la demanda contra el jutge del Suprem a Bèlgica no és «ni un tema menor ni anecdòtic». «La frase atribuïda a Llarena és l'única que apareix al text enviat al jutge en els dos idiomes; no sé més que això, però és suficient per pensar com s'ha produït la falsa traducció», va manifestar en declaracions abans de la reunió dels ministres europeus d'Exteriors a Viena.