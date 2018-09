Cuevillas augura que la Fiscalia rebrà «pressions» per mantenir l'acusació per rebel·lió contra els presos independentistes

L’advocat de Carles Puigdemont ho equipara amb el canvi de criteri del govern de Sánchez a l’hora de pagar la defensa de Llarena

Actualitzada 02/09/2018 a les 13:55

L’advocat de l‘expresident Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, s’ha mostrat escèptic davant la possibilitat que la Fiscalia retiri les acusacions per rebel·lió i sedició contra els polítics independentistes que són a la presó. En una entrevista al programa ‘Via Lliure’ de Rac1, el lletrat ha insistit que el ministeri públic hauria de recular en la seva acusació «perquè no té sentit jurídicament» però ha augurat que no ho farà per «pressions» dels poders influents del sector espanyolista. «No soc gaire optimista sobre la retirada dels delictes, a la vista del que ha passat amb la demanda contra el jutge Llarena», ha afirmat Cuevillas, en referència al canvi de criteri del govern de Pedro Sánchez, que finalment ha assumit pagar la defensa del magistrat del Tribunal Suprem.Alonso-Cuevillas ha insistit que les acusacions per rebel•lió i sedició en la causa contra el procés sobiranista «haurien de caure de forma claríssima» perquè «una rebel·lió és un aixecament violent per enderrocar un règim, i això no s’ha produït», assegurant que són delictes atribuïbles al cop d’estat del 23-F del 1981 o a l’alçament del 18 de juliol de 1936, però no al referèndum de l’1-O.Així i tot, també ha apuntat que no confia que la Fiscalia retiri aquestes acusacions perquè considera que rebrà «pressions» per no fer-ho, senyalant com a exemple la situació viscuda recentment en la contractació que el govern de Pedro Sánchez ha fet de l’advocat que defensarà el jutge Pablo Llarena en la demanda presentada per Puigdemont i quatre exconsellers.«Primer el Ministeri de Justícia va dir que no assumirien la defensa de Llarena en qüestions privades, però el govern espanyol no ha pogut superar les pressions de jutges, fiscals i de la premsa oficialista, i ha hagut de canviar de criteri», ha etzibat Jaume Alonso-Cuevillas aquest diumenge, tot afegint que «a la vista de com han gestionat aquest tema, serà difícil que rebaixin les acusacions de rebel·lió i sedició».De cara al curs polític i judicial que comença aquest dilluns, l’advocat de Puigdemont ha senyalat que serà una «tardor calenta» perquè s’està vivint una «situació excepcional». Cuevillas ha assegurat que «el problema de base és que l’ordenament jurídic no té un instrument jurídic per combatre una declaració d’independència pacífica». «Com que no ho té i vol donar un escarment», ha afegit, «estan disposats a manipular l’estat de dret i a manipular les normes bàsiques», en relació als arguments per mantenir l’acusació de rebel·lió i sedició contra els líders sobiranistes.