Torra: «Només serem independents si marxem junts i convençuts que la via pacífica però inaturable és la via a emprendre»

El president de la Generalitat ho ha dit al nou parc U d'octubre de Juneda, el primer que inaugura amb aquest nom des que va ser nomenat

Actualitzada 01/09/2018 a les 16:53

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha remarcat aquest dissabte des de Juneda (les Garrigues) que la independència de Catalunya només es possible per la via «pacífica» però «inaturable que cal emprendre». Ho ha dit des del nou parc U d'octubre del municipi garriguenc, el primer que inaugura amb aquesta nom des que va ser nomenat i que, segons ha assegurat, «representa el que vam votar». Quan queda tot just un mes per la commemoració de l'1-O, el president ha donat a conèixer el seu desig que la tardor sigui «d'unitat, fraternitat i de diàleg» però, sobretot, de «defensa dels nostres drets civils, socials i nacionals com a país, aquí és on hem de posar l'accent», ha sentenciat. El parc U d'octubre de Juneda és l'espai que culmina el pla de barris del municipi, tal i com ha explicat l'alcalde de Juneda, Antoni Villas. Posteriorment, Torra s'ha desplaçat a la capital de comarca, Les Borges Blanques, on ha encès la traca d'inici de la Festa Major.El president Quim Torra ha remarcat aquest dissabte des de Juneda (les Garrigues) que la independència de Catalunya només es possible per la via «pacífica» però «inaturable» que «cal emprendre». Ho ha dit en l'acte d'inauguració del parc U d'octubre del municipi garriguenc, el primer que inaugura amb aquesta nom des que va ser nomenat i que segons ha assegurat «representa el que vam votar». Quan queda just un mes perquè per la commemoració d'aquesta data, el president ha donat a conèixer el seu desig que la tardor sigui «d'unitat, fraternitat i de diàleg», però sobretot una tardor de «defensa dels nostres drets civils, socials i nacionals com a país, aquí és on hem de posar l'accent», ha sentenciat. El parc u d'octubre de Juneda és l'espai que culmina el pla de barris del municipi tal i com ha explicat l'alcalde, Antoni Villas. Torra ha visitat també el municipi de Les Borges Blanques on ha encès la traca d'inici de la festa major.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha visitat aquest dissabte el municipi de Juneda, a les Garrigues, on ha inaugurat el parc U d'octubre. «És el primer des que sóc president», ha dit en la visita al consistori garriguenc. Torra ha pronunciat un discurs en què ha remarcat que aquest parc «representa el que vam votar aquell dia. Vam votar per generacions de catalans que van lluitar pel que lluitem nosaltres, pel país millor que somiem, per nosaltres i pels nostres fills». A més a més, ha afegit que l'1 d'octubre vam votar «per donar-nos una oportunitat» i per això és «més que una data». En aquest sentit, ha afirmat que la data que commemorarà Catalunya d'aqui justament un mes, «és el punt en què Catalunya decideix convertir-se en un poble constituent que no s'aturarà fins assolir la seva llibertat».Torra s'ha referit també a la tardor plena d'esdeveniments que està a punt d'arribar. Així, el president, ha destacat el seu desig que aquesta sigui «d'unitat, fraternitat, i diàleg però sobretot de defensa dels nostres drets, civils, socials i nacionals com a país». Ha afegit que els catalans no «podem anar en contra de les nostres consciències i no podrem acceptar unes sentències de judicis injustos», pel que fa a la causa judicial oberta per l'1 d'octubre.El president ha convidat a tothom a la manifestació de l'11 de setembre, la que diu serà la «més important de les que hem de celebrar» i ha convidat a la ciutadania a fer una marxa pels drets «civils, socials i nacionals». Quim Torra ha encoratjat a la gent a encarar el futur amb «esperança, sacrifici, coordinació i organització», però també «junts i alegres» recordant paraules de Muriel Casals. «Hem de tenir tota la determinació i estar disposats a tots els sacrificis», ha remarcat Torra, afegint que «sempre amb la mà estesa al diàleg i la negociació». «No ho podem fer d'una altra manera, som catalans», ha puntualitzat. Torra també ha dit que els presos sortiran de les presons i els exiliats tornaran i que el poble de Catalunya serà «lliure».Per la seva banda, l'alcalde de Juneda, Antoni Villas ha recordat que el parc U d'octubre és «un regal que ens hem fet», després de finalitzar les obres del Pla de Barris, que s'ha allargat nou anys, segons explica Villas. «Hem creat en aquest parc un espai de tranquil·litat , de lleure, de sol i ombra». En el seu discurs, l'alcalde ha parlat de record a les figures importants del municipi que també estan homenatjades en aquest espai, que vol ser un element memòria històrica, passada i recent. «Hi ha dates, com l'1 d'octubre, que van arribar per quedar-se, per ser explicades als descendents i als que no van poder viure-les», ha remarcat l'alcalde. En l'acte també hi ha participat l'historiador local, Isidre Piñol, s'ha referit a l'1 d'octubre de 2017 com un dia en què «vam fer història i la seguim fent». Piñol ha afegit que la perspectiva del temps no deixa veure «amb claredat tot el que «estem aconseguint en l'assoliment de la República».Torra ha arribat a Juneda enmig d'una munió de veïns que han volgut fer-se fotos amb ell i saludar-lo. Un cop ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament, al parc, l'ha rebut el cor Junedenc interpretant una sardana local i un cop fets els discursos, un grup de persones de la vinya Els Vilars d'Arbeca ha regalat al president un vi que es diu Quim. El president ha marxat cap al municipi veí de les Borges Blanques on ha encès la traca d'inici de la Festa Major. La ruta del president Torra acaba a Vallbona de les Monges (Urgell) aquest dissabte a la tarda, on visita el monestir i inaugura el nou espai museogràfic «Santa Maria de Vallbona, el monaquisme femení».