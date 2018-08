El president de la Generalitat s'ha mostrat «sorprès» per les declaracions del seu homòleg espanyol i insisteix que la seva obediència és al Parlament

Actualitzada 31/08/2018 a les 12:52

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que la segona reunió amb Pedro Sánchez serà a l'octubre. Torra ha instat al cap de l'executiu espanyol a concretar una proposta per a Catalunya en comptes «d'amenaçar» amb una nova aplicació de l'article 155. «Semblava que ara entràvem en una nova etapa de diàleg i negociació», ha expressat Torra, que s'ha mostrat «sorprès» per les paraules de Sánchez. En aquest sentit, el president ha advertit al seu homòleg espanyol que la seva obediència «és al Parlament». En relació a la polèmica amb els llaços grocs, Torra ha coincidit amb l'expresident Carles Puigdemont, i ha demanat a tots aquells que tenen actituds violentes «que no intentin» fracturar la societat catalana perquè «no ho aconseguiran».