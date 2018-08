Torra, a Sánchez: «Creia que havia entès que a un problema polític anàvem a buscar-li una solució política»

El president de la Generalitat referma al president espanyol que sempre el trobarà en la via de «l'obediència al poble de Catalunya»

Actualitzada 31/08/2018 a les 11:08

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha dirigit directament al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després que el cap de l'executiu de l'Estat hagi assenyalat el 155 si la Generalitat aposta per la via unilateral. En un missatge en castellà a través del seu compte de Twitter, Torra ha apel·lat a una solució política. «Estimat president, creia que havia entès que a un problema polític anàvem a buscar-li una solució política. Per la nostra part, sempre ens trobaràs en la via de l'obediència al poble de Catalunya, el diàleg, la convivència i la no violència. Una abraçada». Des de Colòmbia, Sánchez ha alertat Torra de les conseqüències que pot tornar a tenir la via unilateral. «Ell sap perfectament quin és el camí que l'espera si tornés a l'unilateralisme, trencar la legalitat o desacatar», ha manifestat.