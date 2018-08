La Guàrdia Civil utilitza una foto amb un plàstic groc per fer una crida a no embrutar el carrer

En una piulada a les xarxes feta aquesta setmana on es pot veure una tortuga marina que porta enganxat un plàstic d'aquest color a la boca

Actualitzada 30/08/2018 a les 09:45

En plena polèmica pels llaços grocs a Catalunya el compte oficial de la Guàrdia Civil va piular dilluns passat a Twitter un missatge amb una foto amb un plàstic de color groc per fer una crida a no embrutar el carrer. A la imatge es pot veure una tortuga marina que porta enganxat a la boca un plàstic d'aquest color i el contingut del tuit indica que «encara que sembli mentida encara hi ha qui continua embrutant els nostres carrers, camps i mars amb plàstic. És de vital importància reciclar els plàstics i no deixar-los a la naturalesa o als nostres carrers. Trigaran entre 100 i 1.000 anys a descompondre's i és perillós per la fauna». La piulada en qüestió ha generat controvèrsia a la xarxa tant entre els favorables dels llaços grocs per reclamar la llibertat dels polítics independentistes a la presó que acusen al cos policial de fer una campanya «encoberta», com entre els detractors, que l'han aplaudit.