El govern espanyol fa una crida a «contribuir perquè no hi hagi tensió» entre els catalans

La ministra d'Hisenda afirma que l'executiu condemna «qualsevol agressió vingui d'on vingui»

Actualitzada 30/08/2018 a les 15:34

La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha fet una crida a «rebaixar la tensió» a Catalunya per la crisi oberta per la presència o la retirada de llaços grocs a l'espai públic. La ministra ha dit que el govern espanyol condemna «qualsevol agressió vingui d'on vingui» després que dimecres un càmera de Telemadrid fos agredit a l'acte convocat per Cs a la Ciutadella per donar suport a la dona que va ser agredida, suposadament, per treure llaços grocs. Però també ha llençat un missatges a totes les forces polítiques. Montero els demana que contribueixin perquè no hi hagi tensió entre ciutadans a Catalunya pel tema de l'ús de l'espai públic. Són declaracions que la ministra ha fet als mitjans de comunicació després de comparèixer a la comissió d'Hisenda, al Congrés dels Diputats.També s'ha pronunciat en aquest sentit la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, que ha dit que el que cal és «apagar incendis i no encendre'ls posant més gasolina». Ha demanat que no s'incrementi la confrontació i ha dit que no és bo ni per a Catalunya ni la resta de l'Estat però, especialment, «per a la gent que viu allà sigui de la sensibilitat que sigui». «Espero que es calmi i es pugui viure amb normalitat allà», ha manifestat també en declaracions al Congrés.