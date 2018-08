Rivera i Arrimadas retiren llaços grocs a Alella

Asseguren que ho fan per «netejar l'espai públic de símbols ideològics»

Actualitzada 29/08/2018 a les 15:33

El president de Cs, Albert Rivera, i la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, han retirat llaços grocs aquest dimecres al migdia que estaven situats en una tanca a la rambla d'Àngel Guimerà d'Alella, al Maresme. En declaracions als periodistes, Rivera ha defensat que han decidit «netejar l'espai públic de símbols ideològics» davant la inacció del govern espanyol i ha avisat que ho continuaran fent fins que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reaccioni. Així mateix, ha criticat que el govern de Torra «doni suport als comandos separatistes» que posen llaços grocs a l'espai púbic i ha afegit que hi ha una «situació d'excepció». Segons Rivera, no hi haurà convivència fins que hi hagi neutralitat a l'espai públic i veu demostrat que «a Catalunya hi ha fractura social». Poc després de la retirada dels llaços, un grup de persones els ha tornat a col·locar.Albert Rivera i Inés Arrimadas s'han desplaçat fins la localitat maresmenca d'Alella per participar personalment en la campanya que la formació duu a terme per retirar els símbols independentistes de l'espai públic. Amb una bossa d'escombraries a les mans i el suport d'una vintena de membres del partit i simpatitzants, s'han dedicat a treure els llaços grocs que estaven col·locats en una tanca de seguretat a la Rambla d'Àngel Guimerà del municipi. L'acció ha estat aplaudida per la comitiva que els ha acompanyat, però també ha provocat crits i mostres de rebuig d'una part del veïnat del municipi que ha titllat l'acte de «provocació».Segons ha explicat Rivera, s'han desplaçat fins aquest punt de la geografia catalana per «donar suport a simpatitzants i afiliats, gent que a Catalunya fa el que hauria d'estar fent l'Estat». En aquesta línia ha considerat que s'està vivint una «situació d'excepció» en què l'Estat no fa el seu treball «i el Govern només dóna suport als comandos separatistes».Rivera ha criticat l'actitud de Pedro Sánchez i de Quim Torra i ha recordat que existeix una sentència del TSJC que prohibeix col·locar a la via pública emblemes o ensenyes partidistes. «No hi haurà convivència fins que no hi hagi neutralitat a l'espai públic», ha etzibat Rivera que ha advertit que seguiran treballant en aquesta direcció fins que «Sánchez deixi de pagar-li el lloguer de la Moncloa a Torra i Puigdemont i rectifiqui».El president de la formació taronja també s'ha referit a l'home que la policia espanyola ha detingut a Barcelona per presumpte delicte d'odi i un altre de lesions contra una dona que retirava llaços grocs al Parc de Ciutadella. «Demano als polítics separatistes que rectifiquin i que en comptes de burlar-se de la víctima i intentar minimitzar una pallissa a una dona per part d'un home condemnin la violència sigui quina sigui la ideologia de la víctima».Per tot plegat ha fet una crida perquè la ciutadania participi aquest dimecres en la concentració que es farà a la plaça Sant Jaume com a mostra de suport de la dona agredida.Per la seva banda, Inés Arrimadas, ha criticat que el Govern vulgui que les platges i els carrers siguin només per una part de Catalunya. «L'ocupació de l'espai públic per part d'una ideologia és motiu de conflicte social, ja ho va dir el TSJC i el que fem és donar veu als catalana que volen una Catalunya de tothom», ha afirmat. Alhora ha reiterat la seva petició perquè se celebri un ple al Parlament per abordar els problemes de convivència que existeixen a Catalunya.