Identifiquen al coordinador de la retirada de llaços grocs al Baix Empordà per part de 80 persones

Una vintena de cotxes s'han concentrat aquesta matinada a Cabrera per dirigir-se a municipis del Baix Empordà, on han tret els símbols vestits de blanc i amb les cares tapades

Actualitzada 29/08/2018 a les 13:22

Els Mossos d'Esquadra han aixecat una acta per infracció de la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana, coneguda com Llei Mordassa, per una concentració no comunicada a la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà) on un grup de 80 persones ha retirat llaços grocs de l'espai públic. Els agents han identificat una persona com a responsable de l'acte on la vuitantena de persones participants han sortit de matinada de Cabrera de Mar (Maresme) en direcció el Baix Empordà. La primera parada ha estat precisament la Bisbal on, vestits de blanc i amb la cara tapada, han tret els símbols que hi havia penjats a les baranes del riu Daró i a les voltes en solidaritat amb els «presos polítics» i els exiliats. El coordinador de l'ANC a Girona, Àdam Bertran, ha criticat l'actuació i ha afirmat que «necessiten trobar-se persones d'arreu de Catalunya per generar conflicte allà on no n'hi ha». Bertran ha avançat també que en les properes hores es tornaran a instal·lar llaços als municipis afectats, entre els quals també hi ha Corçà, La Pera o Sant Feliu de GuíxolsLa concentració s'ha iniciat a Cabrera de Mar i la primera parada ha estat a la Bisbal d'Empordà. Després, han anat fins a la Pera, on han arribat cap a les tres de la matinada i també han retirat els centenars de símbols que hi havia a la carretera d'accés i en d'altres punts del municipi. També n'han tret a Corçà, La Pera i a Sant Feliu de Guíxols. Estava previst que també ho fessin a Platja d'Aro però la Policia Local no té constància que finalment hi hagin actuat.L'alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, ha criticat durament l'actuació, tot i que ha admès que aquesta no és la primera vegada que passa. «El que els ciutadans volen mostrar amb els llaços és el seu rebuig al fet que hi hagi presos polítics perquè en qualsevol estat democràtic aquestes persones estarien en llibertat», ha dit.Sobre la retirada, ha afirmat que «no deixa de ser curiós que hagi de venir gent de fora, gent organitzada, disfressada i tapada». «Quan un no té res a amagar i no té vergonya, va a cara descoberta», ha dit. En aquest sentit, ha lamentat que «s'actuï d'aquesta forma en la qual pràcticament semblen delinqüents en lloc de ciutadans de peu».L'alcaldessa de Corçà, Carme Güell, també ha lamentat els fets i ha dit que son «un poble pacífic» i que «el civisme ha d'imperar». Per la seva banda, l'alcaldessa de La Pera, Mº Lluïsa Teixidor, ha assegurat que no és la primera vegada que això passa però que mai havien anat «tan organitzats». «Aquí qui posa els llaços va amb la cara descoberta i ells han de venir de nit i amb la cara tapada perquè no puguem veure qui fa les malifetes», ha dit. «A ells no els agraden els llaços i a nosaltres no ens agrada tenir polítics a la presó i exiliats», ha afegit.