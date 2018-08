Albiol vol que es retiri la competència en seguretat de la Generalitat si els Mossos actuen políticament

El líder del PPC avisa a Torra que si genera violència verbal i psicològica es poden produir «incidents» durant la tardor

Actualitzada 28/08/2018 a les 14:09

El president del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha avisat aquest dimarts que si després de la investigació que ha obert la Fiscalia sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra en la identificació de persones que retiraven llaços grocs es desprèn que s'ha utilitzat políticament el cos, demanarà a Sánchez que retiri les competències de seguretat de la Generalitat. En una atenció als mitjans, Albiol ha constatat que el Govern utilitza el cos policial de manera «totalment partidista» i que tracta els agents com a «comissaris polítics». «La Generalitat, amb un personatge com el senyor Torra, no pot tenir a les seves mans un cos armat», ha apuntat el popular. Pel que fa a l'agressió d'una dona a la Ciutadella dissabte passat, Albiol ha reiterat que l'incident va estar motivat per causes polítiques. A més, ha avisat a Torra que si segueix «provocant» amb la seva «violència verbal i psicològica» cap a la població no independentista, «probablement» a la tardor es produiran incidents que tots lamentaran.El líder del PPC ha explicat que recentment ha rebut trucades i missatges d'agents dels Mossos d'Esquadra «preocupats» i «desmoralitzats» per la «utilització política» del cos policial. Per això, ha enviat el seu suport a tots els agents que actuen de forma «professional» i els ha recolzat en un moment en què, segons Albiol, la societat catalana està posant en qüestió la seva professionalitat. «És inadmissible que el Govern utilitzi els Mossos com a comissaris polítics perquè provoca que els que no som independentistes, els que retiren llaços grocs, els tractin com a dissident», ha lamentat.Davant d'aquesta situació, Albiol ha plantejat que la competència «estratègica per l'Estat» de seguretat sigui retirada de la Generalitat, en cas que es confirmin les seves denúncies. El popular ha explicat que amb l'aplicació de l'article 155 no es van intervenir els Mossos però que ara es pot fer el «plantejament» ja que s'han perdut «les maneres» i «el pudor». «Arribat el moment demanarem que es faci el plantejament per garantia de la societat catalana i dels propis Mossos que no estan d'acord amb aquesta situació», ha concretat.Segons Albiol, el Congrés dels Diputats podria aprovar la retirada de la competència si hi hagués informes perceptius del govern espanyol. Es tracta d'una circumstància que ja va estudiar el govern de Rajoy abans de decidir aplicar el 155. Albiol ha concretat que encara no és el moment per aplicar el 155 perquè cal estar «carregat de raons». Així, ha dit que si s'hagués d'aplicar el 155 hauria de ser amb més «profunditat en els continguts» i més «prolongat en el temps».D'altra banda, el diputat ha avançat que aquest dimarts el subgrup parlamentari del PPC demanarà la compareixença del conseller d'Interior, Miquel Buch, per informar sobre la identificació de persones que retiraven llaços grocs.