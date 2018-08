L'ANC obre la porta a impulsar una aturada de país per commemorar el primer aniversari de l'1-O

Paluzie admet que és una proposta «embrionària» i apunta que es podria concentrar en algunes hores

Actualitzada 27/08/2018 a les 12:55

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha explicat aquest dilluns que l'entitat s'està plantejant si impulsa una aturada de país coincidint amb el primer aniversari del referèndum de l'1-O. En una entrevista a El món a Rac1, Paluzie ha admès que es tracta d'una proposta encara en estat «embrionari», que s'ha de parlar amb els sindicats i que s'organitzaria conjuntament amb altres entitats. Així, ha concretat que es podria tractar d'una reivindicació que s'allargués «algunes hores». D'altra banda, a la mateixa entrevista, Paluzie ha fet una crida al partits sobiranistes a «tornar a parlar» de com s'aconsegueix la independència i els ha recordat que no poden «renunciar» al seu objectiu polític. En aquest sentit, tot i admetre que la situació política «no és fàcil», Paluzie ha lamentat la «desorientació» del Govern.Paluzie ha subratllat que la commemoració de l'1-O comptarà amb actes «descentralitzats» arreu del país i que serà molt «variat» en funció de cada territori. De fet, ha avançat que l'ANC posarà en marxa un web en què s'hi podran inscriure totes les activitats que es facin «sigui qui sigui l'organitzador».La presidenta de l'Assembla també ha parlat de la polèmica sorgida després de l'agressió d'una dona a la Ciutadella. Paluzie ha acusat Ciutadans de provocar la polèmica i ha qualificat de «lamentable» la baralla entre les dues persones. «No cal buscar polèmica on hi ha una lamentable baralla entre dues persones», ha retret durant l'entrevista a Rac1.En aquesta línia, ha fet una crida a la ciutadania a fugir «el més ràpid possible» del «relat» que estan «intentant buscar» des de Cs. La màxima responsable de l'entitat, ha constatat que fa mesos que a Catalunya hi ha «grupuscles» amb cúters i la cara tapada que en alguns casos han produït agressions. «Busquen una reacció per vendre el relat que a la societat catalana hi ha violència. Com que no ho aconsegueixen s'han d'inventar agressions», ha subratllat.