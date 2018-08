El govern espanyol contractarà un advocat en la demanda contra Llarena

En un comunicat, informa que atendrà les peticions «de salvaguarda de la sobirania jurisdiccional espanyola» que en el futur pugui realitzar el Poder Judicial d'acord amb la legislació vigent

Actualitzada 26/08/2018 a les 18:32

Puigdemont considera «correcta» la posició de l'Estat

El govern espanyol ha anunciat a través d'un comunicat que «ha posat en marxa tots els mecanismes necessaris», entre ells la contractació «en breu» d'un bufet d'avocats a Bèlgica, per defensar la sobirania jurisdiccional i «els interessos d'Espanya» en la demanda contra el jutge Pablo Llarena presentada pel president Carles Puigdemont. En la nota, l'executiu espanyol indica que «fins el moment» ha atès totes les indicacions del Consell General del Poder Judicial per defensar l'Estat en base a criteris jurídics de l'ordenament jurídic espanyol, així com del dret europeu, i que atendrà les peticions «de salvaguarda de la sobirania jurisdiccional espanyola» que en el futur pugui realitzar el Poder Judicial d'acord amb la legislació vigent.El jutge Pablo Llarena va sol·licitar empara al Consell General del Poder Judicial que, per decisió de la Comissió Permanent, va resoldre traslladar al govern espanyol el passat 21 d'agost la seva petició per adoptar «les mesures necessàries per assegurar la integritat i immunitat de la jurisdicció espanyola» davant els tribunals belgues.Per part del govern, la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ja va anunciar divendres passat la voluntat de contractar un bufet d'advocats a Brussel·les per si en el moment d'admetre a tràmit la demanda civil contra Llarena es fa alguna referència al paper de la justícia espanyola en la instrucció del cas contra l'1-O. També va deixar clar però, que el govern espanyol no defensarà en cap cas «actes privats» del jutge, en referències a declaracions públiques que ha fet i que es recullen a la demanda.El 130è president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha considerat en declaracions a TV3 que l'actitud del govern espanyol en la demanda contra el jutge Pablo Llarena a Bèlgica és «correcta». «El govern espanyol ha fet el que havia de fer», ha admès Puigdemont, abans d'intervenir al fòrum escocès Beyond Borders. En aquest sentit, Puigdemont ha recordat que la demanda interposada no qüestiona el procediment judicial que investiga el magistrat. Durant el col·loqui, celebrat a Edimburg, el líder independentista ha reconegut que hi ha una «oportunitat» perquè s'obri el diàleg entre el govern català i espanyol, amb l'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa, a qui ha demanat que faci «propostes concretes» per abordar «el dret a l'autodeterminació de Catalunya».Puigdemont ha admès que, amb l'administració socialista, el clima entre els dos governs ha canviat «de manera òbvia» i ha augurat que si l'Estat inicia negociacions amb l'executiu presidit per Quim Torra, tant el Govern com la societat catalana respondran positivament.A més, en el debat, que ha estat conduït per l'escriptor colombià Óscar Guardiola-Rivera, el líder independentista ha parlat de la relació entre Catalunya i Europa i ha remarcat que el cas català pot ajudar a resoldre «el conflicte més important del nostre temps: l'autodeterminació dels pobles».Puigdemont també ha afirmat que «sap què és viure sense democràcia» tot recordant que el dictador Francisco Franco va morir quan ell tenia 13 anys. Durant la seva intervenció, que ha durat aproximadament una hora, en aquest sentit, el líder independentista ha lamentat que a l'Estat espanyol els homenatges a Franco siguin legals i que, en canvi, celebrar referèndum d'autodeterminació no ho sigui.