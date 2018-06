Tornen a citar Pesarrodona per l'1-O però per un delicte de desobediència greu

La magistrada de Manresa ha de repetir el procés després que l'Audiència hi detectés irregularitats

29/06/2018

Desobediència greu

Els delictes d'odi i resistència a l'Audiència

La magistrada del jutjat d'instrucció 2 de Manresa que investiga l'1-O al Bages ha citat a declarar el regidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona pel proper 10 d'octubre. Segons la notificació que ha rebut l'edil, ara se'l crida en qualitat d'investigat per un delicte de desobediència greu. La jutge ha tornat a cridar Pesarrodona després de la interlocutòria de l'Audiència de Barcelona, que apuntava que s'havien infringit els seus drets perquè el passat mes de febrer, quan se'l va citar per primer cop, no se'l va informar del motiu pel qual se l'investigava. El tribunal va sentenciar que calia repetir el procés, però ara, el delicte imputat a Pesarrodona s'ha elevat a desobediència greu, mentre que en la primera citació era només de desobediència. Es dona el cas que va ser la mateixa defensa de Pesarrodona qui va presentar un recurs a l'Audiència en considerar que s'havia vulnerat el dret de defensa i a la informació del regidor.Pesarrodona havia estat citat a declarar el passat 7 de febrer al jutjat d'instrucció 2 de Manresa. No va ser fins que va estar davant de la jutge que el regidor de Sant Joan va saber que se l'investigava per un delicte de desobediència. Per aquest motiu, es va acollir al dret a no declarar. La defensa del regidor va presentar un recurs a l'Audiència de Barcelona en considerar que s'havien infringit els drets del regidor en no haver estat notificat del motiu de la declaració.Fa tres setmanes, l'Audiència els hi va donar la raó i va dictaminar el retrocés del procés de desobediència al regidor abans del dia que se'l va citar per declarar a efectes que «se l'informi expressament dels fets que se li atribueixen».D'acord amb la interlocutòria, la magistrada ha tornat a citar a Pesarrodona. Ara, però, segons ha explicat el mateix Pesarrodona a l'ACN, la magistrada ha citat el regidor com a investigat per un delicte de desobediència greu. «Abans la condemna podia ser una multa, ara s'eleva a presó», aclareix. L'edil, doncs, haurà de comparèixer davant la magistrada el proper 10 d'octubre.Malgrat tot, Pesarrodona diu estar tranquil. «Estem vivint una persecució, sembla que ens volen castigar», assegura, tot afegint que «quan no és el fiscal és la jutge». A parer seu, «interpreto que el que volen és fer por, però aconsegueixen tot el contrari, cada vegada em sento més fort». El regidor afirma que mai s'hauria imaginat l'escalf que està rebent de la gent i assegura que és el que «li dona més força».La investigació al regidor per desobediència greu és independent als presumptes delictes d'odi i resistència greu que té oberts arran de l'atestat de la Guàrdia Civil del dia 1-O a l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada. Cal recordar que en aquest cas la magistrada va sol·licitar l'arxivament de la causa, un fet al qual el ministeri fiscal s'ha oposat i que ara també es troba en mans de la mateixa secció cinquena de l'Audiència de Barcelona que, a hores d'ara, encara no ha dictaminat cap resolució.