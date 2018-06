Llarena dona 2 dies als exmembres del Govern per ingressar una fiança solidària de 2,1 MEUR o se'ls embargaran béns

La quantitat, que ja estava fixada en la interlocutòria de processament, correspon a la responsabilitat civil pel delicte de malversació

Actualitzada 29/06/2018 a les 13:46

El jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha dictat una providència on dona dos dies a Puigdemont i els 13 exmembres del Govern per ingressar una finança de 2.135.948,6 euros. La quantitat es reclama de manera solidària als 14 processats per malversació i, per tant, correspondria aportar uns 150.000 euros per cap. La quantitat, que ja estava fixada en la interlocutòria de processament del 21 de març, correspon a la responsabilitat civil que el jutge els reclama per fer front al delicte de malversació. Llarena ha fet el pas ara que la sala d'apel·lacions ha rebutjat els recursos i els processaments ja són ferms. El jutge els adverteix que si en aquest termini no ingressen els diners se'ls procedirà a embargar els béns fins arribar a cobrir la quantitat reclamada, és a dir, fins arribar als 2,1 MEUR.En els procediments penals, els dies que dona el jutge són hàbils i, per tant, el cap de setmana no compta. Per tant, el termini dels dos dies començarà a comptar a partir de l'endemà de la notificació i, per tant, els exmembres del Govern tindran de temps fins a mitjan de la setmana que ve per ingressar els diners.La fiança se'ls reclama per assegurar les futures responsabilitats que hagin d'assumir en matèria de responsabilitat civil un cop jutjats pel delicte de malversació.