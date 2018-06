Els advocats de Sànchez i Cuixart aportaran el documental del 20-S com a prova al procediment judicial

Jordi Pina i Marina Roig consideren que aporta «evidència» sobre el que va passar a la Conselleria d'Economia

Actualitzada 29/06/2018 a les 09:49

Els advocats de Jordi Sànchez, Jordi Pina, i de Jordi Cuixart, Marina Roig, aportaran el documental sobre els registres del 20-S a la Conselleria d'Economia com a prova en el procediment judicial. El documental -emès dijous a TV3 i produït per Mediapro- recull nombroses imatges sobre les hores que van durar les protestes a la conselleria i també a la seu de la CUP. «Reflecteix la realitat del que va passar i evidentment serà d'interès aportar-lo al procediment», ha manifestat Roig al programa de debat posterior a l'emissió del documental. Roig reconeix que ja han aportat al jutge Llarena nombroses imatges que els ha fet arribar de manera espontània ciutadans però que el documental aporta nova informació que volen afegir al procediment. Per la seva banda, Pina ha afirmat que el documental recull «moments molt importants» per contrarestar el «relat dantesc» que ha fet el jutge instructor del Suprem. També apunten que la cinta és important també per defensar la feina dels Mossos, amb el major Josep Lluís Trapero i la intendent Laplana al capdavant. Tots dos estan processats de manera ferma per sedició (Trapero també per organització criminal).El lletrat de Sànchez ha explicat que ja han aportat algunes de les imatges però que «malauradament no ha servit de res». «Ja vam explicar que els primers que van pujar als cotxes van ser periodistes i vam aportar fotografies però el fiscal no va recular», explica Pina.L'advocada de Cuixart ha explicat que la instrucció al Suprem encara no s'ha tancat i, per tant, poden aportar les imatges com a prova. I que, sinó, també poden fer el pas juntament amb l'escrit de la defensa, un cop s'hagi obert ja la fase de judici oral.En el documental s'observen moment com quan Jordi Sànchez va fer de mediador amb la Guàrdia Civil o quan pugen al vehicle policial (després que ho fessin mitjans de comunicació) per demanar que es desconvoqués la manifestació.