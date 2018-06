Alemanya no podrà resoldre l'euroorde contra Puigdemont en el termini inicial de 90 dies

La defensa de l'expresident de la Generalitat creu que Llarena vol «dilatar» el cas i denuncien que el Suprem ha continuat enviant documentació fins i tot fora de termini

Actualitzada 29/06/2018 a les 14:04

El tribunal alemany que s'ha de pronunciar sobre l'extradició de Puigdemont preveu emetre la seva decisió fora del termini inicial de 90 dies que marca el mecanisme de cooperació judicial. Segons han confirmat els advocats Gonzalo Boye i Jaume Alonso-Cuevillas a l'ACN, el tribunal de Schleswig-Holstein ha notificat a Eurojust, l'òrgan de la UE que s'encarrega del reforç de la cooperació judicial entre estats, que la decisió es prorrogarà. D'altra banda, això, assenyala Cuevillas a l'ACN és «evident», ja que el termini de 90 dies va finalitzar dilluns passat. D'aquesta manera, la previsió que l'euroordre es resolgui de forma imminent és poc probable. Segons ha explicat Boye, la Fiscalia ja es va excedir en els terminis per presentar el seu escrit, que ho va fer 65 dies després que s'iniciés el procés, i el jutge Pablo Llarena ha continuat enviant documentació addicional fins a últim moment. L'objectiu, segons l'advocat és «dilatar» el cas. En la mateixa línia Cuevillas recorda que el Suprem ha estat enviant la documentació fins dilluns passat, quan ja era fora de termini.Tampoc no hi ha, ara per ara, cap nou termini o data prevista perquè el tribunal hagi de pronunciar-se. «No hi ha cap data, dimarts vam presentar les al·legacions però dilluns encara havien arribat coses del Suprem i per això vam dir que si es tenia aquesta documentació en compte tinguessin marge per fer més al·legacions», ha explicat Cuevillas. El lletrat s'ha queixat també dels 'tempos' del Suprem, ja que «el normal» segons ell és que en una euroordre hi hagi una petició inicial «i punt», i que el tribunal que la rep tingui aquests 60 o 90 dies. «Aquí, però, no s'han parat d'enviar papers», ha conclòs.