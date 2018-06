Sánchez, sobre el discurs de Morenés: «No l'he escoltat però puc assegurar que no hi ha presos polítics»

El president del govern espanyol assegura que l’Estat és «un país democràtic amb una democràcia homologable al conjunt de democràcies europees»

Actualitzada 28/06/2018 a les 13:59

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha admès aquest dijous que no ha escoltat el discurs de l’ambaixador espanyol als EUA, Pedro Morenés, que ha provocat la plantada del president Quim Torra en un acte a Washington en considerar-lo «ofensiu». Amb tot, Sánchez sí que ha assegurat que «de presos polítics, a Espanya no n’hi ha». «Ho he dit en moltes ocasions, no només avui, és a dir, no hem variat la nostra posició», ha afegit. Les declaracions de Sánchez arriben després que Torra denunciés que Morenés l’havia «titllat de mentider i posat en qüestió l’existència de presos polítics». Sánchez també ha expressat que el que hi ha és una «crisi política» que s’ha de resoldre «des de la política». A més, ha apuntat que a la trobada del pròxim 9 de juliol amb Torra hi ha «molts elements» que vol tractar i que afecten «el dia a dia dels catalans». «Com la sanitat, el treball, l’ educació o com normalitzar les relacions entre les institucions, la catalana i l’espanyola, i en aquest sentit és on estarà el govern d’Espanya».Segons Sánchez, el govern del PSOE no buscarà «la confrontació amb el Govern» però sí que serà «clar» a l’hora de definir «el que representa l’estat social democràtic i de dret» a l’Estat. «Espanya és un país democratic amb una democràcia homologable al conjunt de democràcies europees», ha conclòs el president del govern espanyol des de Brussel·les, on ha acudit a la trobada amb altres líders europeus socialistes.