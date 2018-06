Pregunta al jutge Llarena si té previstes més diligències com a pas previ per a l’acostament

Actualitzada 28/06/2018 a les 09:49

El govern espanyol ja ha iniciat els tràmits per fer efectiu el trasllat dels presos a Catalunya i preveu que es materialitzi en uns «dies», segons ha avançat el diari El País i han confirmat a l’ACN fonts del Ministeri de l’Interior, que asseguren que s’ha activat «el protocol fixat» per a la seva reubicació a presons catalanes. La durada del procés, segons aquestes fonts, dependrà de qüestions burocràtiques però en tot cas no s’allargarà. El diari El País ha publicat aquest dijous que Institucions Penitenciàries ja ha demanat al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena si té previstes noves diligències en sobre els líders independentistes un cop la Sala d’Apel·lacions del Tribunal Suprem va desestimar aquest dimecres els recursos presentats per les defenses i per VOX i va confirmar el processament per rebel·lió, malversació i desobediència dels 25 processats.La diligència dirigida a Pablo Llarena és el pas previ per al tràmit legal del trasllat dels presos, un cop el govern espanyol ja ha adoptat la decisió política de fer-lo efectiu. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez ja va defensar el passat 18 de juny en la seva primera entrevista al càrrec que era «raonable» que un cop es tanqui la instrucció Institucions Penitenciàries faci efectiu aquest trasllat. També el líder de Podem, Pablo Iglesias, que el passat dimarts va visitar Sànchez i Cuixart a Soto del Real i va més enllà per demanar-ne l’alliberament.Mentre està a l’espera del jutge Llarena, que previsiblement respondrà que no ha de fer més diligències respecte a la causa, Institucions Penitenciàries ja ha demanat un informe per acreditar la vinculació familiar dels nou presos a Catalunya. Posteriorment caldrà fer passos burocràtics que segons fonts del Ministeri afecten també la Generalitat, que és qui té competències sobre presons a Catalunya.El trasllat, qüestió de diesLes mateixes fonts apunten que el trasllat és qüestió de «dies» tot i que no especifiquen una data concreta. «Dependrà del que es trigui a fer els tràmits», apunten a l’ACN, alhora que assenyalen que el termini de dies pot ser de «dos, o de deu» depenent dels processos burocràtics que caldrà completar.Fa dues setmanes, el jutge Llarena ja va dictar una providència on demanava a les parts que es pronunciessin sobre si volien demanar alguna actuació abans que tanqués la instrucció. El jutge té sobre la taula tot un seguit de diligències sol·licitades per les defenses i haurà de decidir si les accepta o, per contra, les rebutja i tanca la instrucció.El jutge i el Ministeri de l'Interior es van passar la pilota durant uns dies sobre qui tenia la responsabilitat de demanar el trasllat. Mentre que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostenia que calia autorització del jutge, Llarena va aprofitar una interlocutòria per remarcar que la competència per demanar trasllats és d'Institucions Penitenciàries (i, per tant, de l'Estat). Ara bé, el reglament penitenciari recull que la petició s'ha de notificar al jutge, que s'hi pot oposar. És per això, doncs, que l'estat espanyol vol esperar a què Llarena acabi la instrucció i ja no calgui tenir els presos a prop per practicar diligències.Tot plegat té lloc a dues setmanes de la reunió que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha de mantenir a La Moncloa amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en un clima de distensió però també marcat pels processos judicials contra els líders independentistes i pel paper de la Fiscalia, a l'espera de si la nova fiscal general pot introduir canvis a l'hora de qualificar els fets en els escrits d'acusació que haurà un cop s'obri judici oral. La nova fiscal general de l’Estat, María José Segarra, encara no ha pres possessió del càrrec, tot i que no queda clar que la seva designació impliqui un canvi de criteri. En la compareixença al Congrés de dimecres ja va deixar clar que no existeixen «presos polítics» i va assegurar que «ningú és perseguit per les seves idees».