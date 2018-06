Torra plantejarà a Sánchez un referèndum d'autodeterminació pactat

El president avisa que si no hi ha una «oferta» del govern espanyol Catalunya «seguirà el camí a la República»

Actualitzada 27/06/2018 a les 18:01

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dimecres des de Washington que a la reunió amb el president espanyol, Pedro Sánchez, li proposarà convocar un nou referèndum, aquest cop pactat amb l’Estat. «Sempre ha estat sobre la taula. Partim del referèndum d’autodeterminació i la declaració d’independència, i ens plantegem avançar en el camí cap a la República catalana, però davant la possibilitat de trobar la solució per la qual hem apostat sempre i per fer els coses com a Escòcia o Quebec, per nosaltres és evident que seria una solució molt acceptable», ha dit, tot afegint que la proposta del referèndum pactat serà «la primera proposta concreta que es plantejarà sobre la taula» a la reunió amb Sánchez. Tot i això, ha volgut avisar que si la resposta de l’Estat i la seva actitud no obre aquesta possibilitat, Catalunya «seguirà el seu camí cap a la República».«L’Estat ha de pensar que, com a Escòcia, amb un referèndum pactat pot passar de tot. Poden guanyar els independentistes o no. És el debat que necessitem tenir i és això amb el que anirem a la reunió amb Sánchez». Amb aquesta reflexió ha sorprès Torra als periodistes que l’han acompanyat a l’oficina d’Acció de la Generalitat a Washington. I és que el president afronta la reunió amb el cap del govern espanyol amb la voluntat d’abordar la possibilitat del referèndum com una de les opcions per resoldre el conflicte català.Malgrat tot, Torra té molt clar que si no hi ha una resposta positiva de l’Estat, els independentistes «no renunciaran a res i el marc de la legislatura seguirà sent tan clar com ara, amb la voluntat de redactar una constitució catalana que hauria de ser referendada». «No tenim terminis. El moment és d’enorme complexitat. Seria afegir-li al moment complicat una dificultat més que no veig convenient», ha matisat.