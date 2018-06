Els advocats del líder de JxCat esperen la decisió final dels jutges no més tard de mitjans de juliol

Actualitzada 26/06/2018 a les 12:00

La defensa de Carles Puigdemont demanarà aquest dimarts al tribunal superior d’Schleswig-Holstein que es «rebutgi» el seu procés d’extradició. Segons ha pogut saber el diari ‘ARA’ i ha confirmat l’ACN, els advocats del líder de JxCat presentaran el seu escrit responent la petició d’extradició de la fiscalia alemanya abans de la mitjanit, quan acaba el termini per a fer-ho. El ministeri públic del país germànic va demanar al tribunal l’1 de juny que s’executi l’euroordre del jutge Llarena per rebel·lió i malversació de fons públics. Fonts de la defensa de l’expresident de la Generalitat han afirmat a l’ACN que el tribunal d’Schleswig-Holstein no té límit de temps per prendre la decisió final sobre l’extradició, però calculen que ho farà no més tard de «mitjans de juliol».