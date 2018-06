Iglesias visita Cuixart a Soto del Real: «Els demòcrates hem de defensar la llibertat dels presos»

El líder de Podem diu que ha vist el líder d'Òmnium «animat» i defensa que «no és sensat» que a Espanya hi hagi «presos polítics»

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha visitat aquest matí el líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, i ha pogut saludar el diputat de JxCat Jordi Sànchez, presos a Soto del Real. En una entrevista a TV3, ha afirmat que els demòcrates han de defensar la llibertat dels presos i ha considerat que «no és sensat» que a Espanya hi hagi «presos polítics». Iglesias és el primer líder polític espanyol que ha visitat un independentista pres pel procés d'independència. Ha defensat que ara és el moment adequat després d'haver fet fora el PP del govern espanyol i s'ha ofert per fer de mediador i contribuir a un diàleg entre el govern de Pedro Sánchez i la Generalitat. Iglesias ha dit que ha vist Cuixart «animat» i l'ha qualificat de «referent moral» a Catalunya.Iglesias ha explicat que ha parlat durant una hora amb Cuixart acompanyat de Jaume Asens i que ha pogut saludar Jordi Sànchez durant pocs minuts. Durant la conversa amb el líder d'Òmnium, ha parlat de la situació política a Espanya i a Catalunya, en especial després de la constitució del mou govern català i del nou executiu de Pedro Sánchez. «El primer que vull dir és no haurien d'estar a la presó i que l'excepcionalitat s'ha de deixar enrere i que el conflicte amb Catalunya s'ha de resoldre per mecanismes democràtics», ha defensat.En aquest sentit, s'ha ofert per «ser útil» i facilitar el diàleg necessari. «No és sensat que a Espanya hi hagi presos polítics», ha afirmat per després afegir que els demòcrates han de defensar la seva llibertat.Sobre el trasllat a Catalunya, Iglesias ha situat la decisió entre el setembre i l'octubre i ha afirmat que el govern de Sánchez pot ajudar a aquesta decisió que depèn d'Institucions Penitenciàries. En aquest context, ha afegit que li consta que el president del govern espanyol creu que seria «positiu».Preguntat per què ha decidit ara visitar Cuixart, Iglesias ha respost que és el «moment adequat» després de fer fora el PP del govern. El líder de Podem ha defensat que és el moment «d'intervenir», de dir que no han d'estar a la presó sinó en llibertat i d'intentar fer de mediador entre els dos governs.