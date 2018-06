El Govern replica a Iglesias que «no exclou cap via» i concreta que un nou 1-O no té perquè ser un referèndum

Artadi envia a Batet la seva proposta d'ordre del dia per a la reunió entre Torra i Sánchez

Actualitzada 26/06/2018 a les 15:37

L'ordre del dia

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha replicat al secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, que l'executiu català «no exclou cap via» en apostar pel diàleg i la negociació. Tampoc la unilateral. «Tots els membres del Govern hem estat molt clars amb la unilateralitat; [...] el president Torra no es va expressar en aquests termes», ha assegurat Artadi hores després que, en una entrevista a RAC1, Iglesias hagi afirmat que Torra li va plantejar «que en aquests moments no hi havia les condicions per un plantejament com a l'octubre» i que «tenia clar que no és moment de vies unilaterals». En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Artadi ha afirmat també que «crear un altre moment, un altre 1-O», tal com va apuntar Torra dilluns al vespre, no passa «necessàriament per un referèndum organitzat per la Generalitat». «És una obvietat que hi haurà finestres d'oportunitat per fer passes endavant», ha resolt Artadi sense concretar més. A l'espera de la reunió entre Torra i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el 9 de juliol, Artadi ha enviat la seva proposta d'ordre del dia a la ministra socialista d'Administracions Públiques, Meritxell Batet.«Quan parla d'un nou 1-O, no és necessàriament un referèndum organitzat per la Generalitat però succeiran moments definitoris en la història del país; aquest va ser un, va ser una finestra d'oportunitat que podria haver tingut un altre recorregut». Així ho ha afirmat la portaveu del Govern, que augura a partir d'ara «altres moments que seran clau» per al futur del país.No ha concretat ni en quina forma ni en quin termini es poden concretar –«ja veurem i en parlarem»- però sí que intueix que en aquesta legislatura «i les que hagin de venir» es produiran moments «com el que vam viure l'1-O». Uns moments de «mobilització col·lectiva» com la de l'octubre del 2017, ha insistit. «La normalització de la situació no arribarà fins que puguem exercir plenament els nostres drets; si això incomoda el president del govern espanyol és per manca de realisme per part seva; la situació és la que és, la nostra aposta segueix sent dialogar i negociar i amb aquest esperit anirem a la reunió del 9 de juliol».Serà la primera reunió formal entre els dos presidents, després de la conversa «cordial però no de treball» que van mantenir durant la inauguració dels Jocs Mediterranis. En aquest sentit, Artadi ha assegurat que ha presentat una proposta d'ordre del dia a la ministra Batet –«han preferit que nosaltres l'enviem primer»- però no ha volgut entrar al detall de l'esborrany a l'espera de consensuar-lo. Sí que ha apuntat, però, que «el tema de la reunió» és la relació entre Catalunya i l'Estat: «No entenem que pugui ser cap altre».També volen posar sobre la taula la situació dels dirigents polítics empresonats i a l'estranger. Artadi ha assegurat però que no volen anar-hi per «negociar» els 45 punts que l'expresident Carles Puigdemont va presentar a Mariano Rajoy. «Són incompliments; els recordarem però no anem a negociar-los», ha reblat.En aquest context, Artadi ha replicat també a l'emplaçament de Pedro Sánchez a «passar pàgina de l'1-O». La consellera de la Presidència espera que això no impliqui demanar als catalans que «s'oblidi» la jornada ni «la violència exercida». «Suposo que no està intentant dir que els catalans han d'oblidar el dret a l'autodeterminació que tenim; veurem com tradueix això en la futur reunió entre els dos presidents», ha etzibat Artadi.