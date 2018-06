El Govern reobre sis delegacions amb el principal objectiu de difondre el missatge de «democràcia i llibertat»

Martí Anglada serà el responsable de la nova delegació als països nòrdics que es crearà en «una o dues setmanes»

Actualitzada 26/06/2018 a les 16:00

El Govern ha aprovat aquest dimarts la reobertura de sis delegacions a l'exterior que formen part de la primera fase del procés de recuperació de les delegacions. Es tracta de la del Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Itàlia, França, Suïssa i els Estats Units. El conseller d'Acció Exterior. Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, ha explicat que el primer objectiu és difondre el missatge de "democràcia i llibertat" i que s'ha apostat per la restitució en tots els casos que han volgut. Així doncs, Sergi Marcén tornarà al Regne Unit i Irlanda, Luca Bellizzi a Itàlia, Marie Kapretz a Alemanya i Manel Manonelles a Suïssa. En una o dues setmanes s'obrirà la setena delegació que serà als països nòrdics, amb seu a Estocolm. I ja s'ha decidit que Martí Anglada en serà el delegat. Maragall calcula que en sis mesos ja hi haurà «bastantes més delegacions» que les que hi havia abans de l'aplicació del 155.Maragall ha començat la seva intervenció assegurant que «avui ha començat a navegar l'acció exterior». I és que amb l'aplicació del 155 es van eliminar totes les delegacions a excepció de la de Brussel·les, que es va mantenir oberta però sense delegat ja que es va cessar Amadeu Altafaj.El departament de Maragall ja ha decidit restituir els delegats en quatre de les sis delegacions que avui s'ha aprovat reobri i espera escollir els dos restants en «dies o setmanes». El proper pas de desplegament de les delegacions serà en una o dues setmanes quan es preveu aprovar la obertura d'una nova, als països nòrdics. En aquest cas el que havia estat delegat a París Martí Anglada serà l'encarregat de posar en marxa la nova delegació que tindrà la seu a Estocolm.El Consell Executiu ha donat avui llum verda a la primera fase per restablir 6 delegacions a l'exterior, però Maragall ha explicat que la previsió és que en sis mesos n'hi hagi bastantes més de les que hi havia abans de l'aplicació del 155. En dues setmanes s'obrirà la setena o vuitena i en dos mesos calcula que s'arribarà a 10 o 12 delegacions, però no ha concretat el número total de delegacions que hi haurà a finals d'any. «És un procés en marxa, no m'invento res. Estic complint amb unes decisions que Romeva estava preparant», ha afegit.Un primer objectiu que el conseller ha fixat per a les noves delegacions és el missatge de «democràcia i llibertat» i ha celebrat que a partir d'avui es pugui treballar amb «més eines i més eficàcia» amb qui ha d'acompanyar Catalunya en el viatge de «democràcia i llibertat». Però també ha explicat que Catalunya vol ser present en els debats de l'agenda europea com el debat de la migració o l'econòmic-pressupostari.Preguntat per si els delegats treballaran per l'autonomia o la república, Maragall ha respost que treballaran «per la institució i pel país que representen». I ha volgut afegir que «no hi ha partidismes ni ideologies».«El que ha passat a aquest país des del 2010 fins ara forma part d'un actiu del que ningú renega i que no cal està proclamant contínuament, però estarem compromesos amb el que ha representat aquest període i aquests esdeveniments», ha afegit.Pel que fa a la restitució dels delegats anteriors a l'aplicació del 155, Maragall ha afirmat que s'ha parlat amb tothom i que en tots els casos s'ha analitzat la situació i la voluntat de cada persona. En aquest context, ha assegurat que «els noms que no hi són és perquè han acabat d'una o altra manera per opta per no ser-hi».