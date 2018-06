La Fiscalia demana mantenir el processament per sedició i organització criminal contra Trapero i l'excúpula d'Interior

Cuevillas nega cap «connivència» dels Mossos i assegura que existeixen anotacions del Govern on s'acorda que «obeirien sempre l'autoritat judicial»

La Fiscalia veu «indicis suficients»

Pendents de la decisió del Suprem

La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana mantenir el processament per sedició i organització criminal contra l'excap dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero, l'exdirector dels Mossos Pere Soler i l'exsecretari general d'Interior César Puig. En el cas de la intendent Teresa Laplana (processada només per sedició) demana també que se la jutgi per aquests delictes. La Secció Segona de la Sala Penal de l'Audiència Nacional ha celebrat aquest matí una vista per estudiar els recursos contra els processaments de la magistrada instructora, Carmen Lamela. Durant la vista, el ministeri públic ha sostingut que existeixen «indicis més que suficients» per mantenir els processaments de Lamela i no atendre els arguments exposats per les defenses. La decisió de la Secció Segona es coneixerà en els propers dies. L'advocat de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, sosté que no hi va haver «connivència» dels Mossos i que existeixen anotacions de reunions on s'acorda que els Mossos «obeiran sempre l'autoritat judicial». Lamela ja va confirmar els processaments de Trapero, Laplana i l'excúpula d'Interior el passat 23 d'abril i, un mes més tard, va tancar la instrucció i va enviar la causa a la secció primera, que haurà d'obrir el judici oral.La Fiscalia ha sol·licitat a la Secció Segona de la Sala Penal (que revisa els recursos contra els processaments de Lamela) que mantingui el criteri de la magistrada instructora i processi Trapero per dos delictes de sedició (pel 20 de Setembre i l'1-O) i un d'organització criminal, a Puig i Soler per un delicte de sedició (1-O) i un d'organització criminal i a Laplana per un de sedició (20 de setembre).Aquest matí s'ha celebrat la vista per estudiar els recursos presentats per les defenses contra els processaments. La magistrada Carmen Lamela ja va rebutjar els recursos de reforma el passat 23 d'abril. Un cop la Secció Segona emeti una resolució (es preveu en pocs dies), els processaments ja seran ferms. Lamela, a més, va tancar la instrucció el passat 23 de maig i va dictar escrit de conclusions del sumari. Això suposa donar per acabada la seva investigació i enviar la causa a la Secció Primera per tal que obri judici oral.Segons fonts presents a la declaració, la Fiscalia ha sostingut que hi havia «indicis més que suficients» per mantenir el processament. En canvi, les defenses han repassat els arguments que ja recollien als recursos d'apel·lació per contradir els arguments de la magistrada instructora, Carmen Lamela.A la vista hi ha assistit personalment l'exdirector dels Mossos, Pere Soler, que no ha intervingut en cap moment. A la sortida, el lletrat de Cèsar Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, ha explicat que existeixen anotacions de reunions mantingudes pel Govern abans de l'1-O on s'acredita que els Mossos quedaven al marge de qualsevol directriu. Concretament, ha dit que a la famosa 'Moleskine' intervinguda a Josep Maria Jové hi ha anotacions d'una reunió –on hi va assistir l'expresident Carles Puigdemont- on es va acordar que els Mossos «sempre obeirien l'autoritat judicial». Per tant, considera que imputar «connivència" a la policia «està fora de lloc».També ha criticat que es processi Trapero i l'excúpula d'Interior per organització criminal. Segons el lletrat, és un «disbarat jurídic» perquè és un delicte que s'atribueix a «organitzacions mafioses o que blanquegen capitals» i en aquest cas «això no té res a veure».Posteriorment -i a través del seu compte de Twitter-, ha afirmat que a la vista s'ha «evidenciat la manca d'indicis» i també la «incompetència» de l'Audiència Nacional per investigar els fets. També ha denunciat la «vulneració de drets» per haver «fragmentat» la investigació en diversos procediments.La vista que s'ha celebrat aquest dilluns a l'Audiència Nacional és el mateix procediment judicial que es va fer dilluns passat al Suprem. Allà, la Sala d'Apel·lacions també es va reunir per deliberar i estudiar si rebutja els recursos presentats per 17 dels encausats en aquest tribunal. La decisió encara no s'ha donat a conèixer però la Fiscalia –igual que ha fet ara- també va demanar mantenir els processaments per rebel·lió, malversació i desobediència.En aquest cas, un cop els processaments siguin ferms, el Suprem pot suspendre de funcions els diputats empresonats i processats per rebel·lió. Això deixaria fora del Parlament Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull.