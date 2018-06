Pujol (JxCat) celebra la predisposició de Sánchez al diàleg bilateral però reclama que sigui «per a tot»

El portaveu adjunt del grup parlamentari de JxCat demana parlar «sense cap mena de fre»

Actualitzada 24/06/2018 a les 12:37

Pujol treu ferro a les enquestes electorals

El portaveu adjunt del grup parlamentari de JxCat, Eduard Pujol, ha celebrat aquest diumenge la predisposició del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a mantenir un diàleg bilateral amb el Govern, i ho ha valorat com «el primer pas per anar cap a la direcció correcta».. Tot i això, Pujol ha subratllat que diàleg bilateral «vol dir per a tot» i no només per parlar de les infraestructures pendents o de les lleis recorregudes al TC, tal com va apuntar el president espanyol. «Sap que s’ha de resoldre la situació injusta de presó per a aquells que no haurien d’estar a la presó i que el poble de Catalunya té dret, i no renunciarà, a decidir políticament quina és la fórmula polític que decideix assumir», ha afirmat el dirigent de JxCat des de Valls, on assistirà a la diada castellera de Sant Joan. «Hem de ser valents. Si hi ha democràcia, respecte i bilateralitat, anirà be», ha expressat.Pujol ha titllat de «curiós» que la crida al diàleg bilateral de Sánchez es produeixi després de reunir-se amb el president francès Emmanuel Macron. «Vol dir que la situació dialogada segurament és el camí que tota aquella gent que fa temps que es mou en democràcia entén com el bon camí», ha opinat.El portaveu adjunt del grup parlamentari de JxCat ha afirmat també que «és l’hora que Sánchez i que tots els representants de l’estat espanyol ens tractin de manera bilateral i adulta. Ja som grandets, Catalunya és una nació i pot esdevenir estat o ha d’esdevenir república el dia que els seus ciutadans ho decideixin», ha reblat.A més, Pujol ha advertit que, si bé el camí de la bilateralitat és el correcte, no n’hi ha «de primera o de segona velocitat». «Hem d’anar amb cinquena, a per totes, i la bilateralitatno només s’anuncia, sinó que a més es practica sense cap mena de fre. Abans de parlar no hi ha d’haver frens, cal bona predisposició també al diàleg», ha afegit.D’altra banda, Pujol també s’ha referit a l’enquesta publicada per ‘La Vanguardia’ que pronostica que, si ara es produïssin noves eleccions al Parlament, les guanyaria ERC amb 35 escons i JxCat es quedaria com tercera força per darrere de Cs amb 30 diputats -quatre menys dels que té ara-.Segons el portaveu adjunt de JxCat, de vegades les enquestes «fan perfils, dibuixos i una foto fixa que no acaba sent el que acaba passant», tal com va succeir, ha dit, abans del 21-D, quan els sondejos «parlaven que trauríem tretze diputats i vam ser la força independentista més votada».Pujol ha afirmat que des de JxCat estan convençuts que no només són la centralitat política en l’independentisme, sinó la centralitat política del país. «La gent ha entès que, a l’hora de trobar solucions i de trobar una fórmula política que parla de tu a tu i ha llegit el moment som nosaltres», ha conclòs.