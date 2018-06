Els Mossos d'Esquadra detenen 10 persones per incidents i baralles vinculades a la celebració, 3 menys que l'any passat

Actualitzada 24/06/2018 a les 16:43

La celebració de la revetlla de Sant Joan ha deixat un balanç de 285 controls d'alcoholèmia positius arreu de Catalunya, un 11% més que l'any passat (257). En total s'han practicat 2.701 lectures d'alcoholèmia i d'aquests 285 positius, en 24 dels casos el conductor ha duplicat la taxa màxima permesa. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut 10 persones per incidents vinculats a la celebració de Sant Joan, 3 menys que l'any passat. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha precisat que majoritàriament els arrestats s'han vist involucrats en baralles. No obstant això, Buch ha volgut ressaltar que enguany no s'ha produït cap baralla multitudinària ni tampoc cap homicidi durant la celebració de la revetlla a Catalunya.